nézőpont intézettisza párterdélyi rezső krisztiánválasztáskampányfidesz

Jó okkal nem hisznek az emberek a Tisza győzelmében

Egyre-másra látnak napvilágot azok a kutatások, amelyek a Tisza Párt győzelmét vizionálják, de mindig szembejön a valóság – írja Erdélyi Rezső Krisztián, aki arra is arra is felhívja a figyelmet, hogy még az ellenzéki felmérések szerint is a Fidesz nyeri a választást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 19:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több kutatóintézet mérése szerint a pártversenyt a Fidesz vezeti. Ezt támasztja alá, hogy amíg a kormány cselekszik, addig az ellenzéki térfélen belül leginkább csak a már jól megszokott belharcokat és helyezkedést látjuk – mutatott rá a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián a közösségi oldalán közzétett elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy még az ellenzéki győzelmet mutató kutatások esetében is, amikor az a kérdés, hogy kit gondolnak az emberek a következő választások győztesének, a többség a Fideszt mondja.

Az elemző egy elhíresült mondást idézett: ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az valószínűleg egy kacsa.

Vagyis nem a bírósági ítéletek határozzák meg, hogy a Tisza által tervezett intézkedéseket elhiszik-e az emberek, hanem az, hogy a párt mögött álló, egyben a 2010 előtti világot reprezentáló

szakértők a megszorító intézkedések megtételének szükségességéről beszélnek.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben

Odrobina Kristóf avatarja

A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu