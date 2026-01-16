Jó okkal nem hisznek az emberek a Tisza győzelmében

Több kutatóintézet mérése szerint a pártversenyt a Fidesz vezeti. Ezt támasztja alá, hogy amíg a kormány cselekszik, addig az ellenzéki térfélen belül leginkább csak a már jól megszokott belharcokat és helyezkedést látjuk – mutatott rá a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián a közösségi oldalán közzétett elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy még az ellenzéki győzelmet mutató kutatások esetében is, amikor az a kérdés, hogy kit gondolnak az emberek a következő választások győztesének, a többség a Fideszt mondja.

Az elemző egy elhíresült mondást idézett: ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az valószínűleg egy kacsa.

Vagyis nem a bírósági ítéletek határozzák meg, hogy a Tisza által tervezett intézkedéseket elhiszik-e az emberek, hanem az, hogy a párt mögött álló, egyben a 2010 előtti világot reprezentáló