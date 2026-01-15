Kocsis Máté: Az ég kék, a fű zöld, Magyar Péter megint hazudik + videó

– A Fidesz által hamisított 600 oldalas dokumentumnak minden oldala hamisítvány – bizonygatta Facebook-videójában Magyar Péter, amihez Kocsis Máté annyit fűzött hozzá: „Az ég kék, a fű zöld, Magyar Péter megint hazudik.” A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában szembesítette a Tisza Párt elnökének szavaival pártja szakértőinek kijelentéseit.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter hiába kapott kedvező ítéletet a bíróságtól, a pártelnök nyilvánvalóan hazudik (Forrás: Facebook)

Az összeállításból kiderül, hogy Lengyel László, a Tisza egyik szakértője például úgy fogalmazott: „Én bevallom, azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba”. Tarr Zoltán, a párt alelnöke pedig azt ecsetelte, hogyan „ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani”.

– Nem biztos, hogy mindenütt meg kell indítani azt az alapszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, az égövi nyugdíjrendszerben – fogalmazott a politikus.

A nyugdíjak kapcsán Simonovits András szakértőjük azt hangoztatta egy műsorban, hogy szerinte a nyugdíjrendszer most túl bőkezű az induló nyugdíjakkal, ezért azokat csökkenteni kellene. Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita közgazdász pedig szintén megszorításokat helyezett kilátásba egy fórumon.

Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy aki áfacsökkentést mond, annak adónövelést is kell mondani

– fogalmazott.

Magyar Péter egyik legkedveltebb szakértője, Bod Péter Ákos pedig nyíltan kijelentette: nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, nincs elég adó.

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani, hogy mi jön. Úgyis sejti egyébként.

– A megszorításokat folytatni kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter erről nem beszél – mondta. Mindezen kijelentések fényében erősen felmerül a gyanú, hogy a Tisza megszorítócsomagja nem hamisítvány, hanem igenis valódi.