Nyugtatóval bódította el áldozatait: súlyos bűncselekmények Miskolcon

Miskolcon egy különösen elítélendő bűncselekmény-sorozat ügyében kezdődhet bírósági eljárás. A nyugdíjas embereket célzó rablások részletei súlyos kérdéseket vetnek fel a kiszolgáltatott idősek védelmével kapcsolatban.

2026. 01. 26. 12:48
A nyugdíjas korú sértetteket érintő rablássorozat január elején tartotta rettegésben Miskolc több városrészét. A vádirat szerint egy nő módszeresen, előre kitervelten választotta ki idős áldozatait, akiket különféle ürügyekkel vett rá arra, hogy beengedjék őt saját otthonukba – írta az Origo.

A nyugdíjas áldozatoktól több millió forintot lopott az elkövető
Fotó: Pixabay

Az elkövető több alkalommal hivatalos személynek vagy egészségügyi termékeket kínáló értékesítőnek adta ki magát, máskor aláírásgyűjtésre vagy állítólagos rokoni üzenet átadására hivatkozott. 

A gyanútlan idősek jóhiszeműségét kihasználva jutott be legalább hat miskolci lakásba.

Nyugdíjas embereket gyógyszerezett be

A legsúlyosabb esetekben a nő nyugtató hatású gyógyszert adott az áldozatoknak, akik rövid időn belül elkábultak. Ezt követően készpénzt, ékszereket és bankkártyákat tulajdonított el. Egy alkalommal a sértettet fizikailag is akadályozta abban, hogy segítséget hívjon, amikor lefogta és elhallgattatta.

Két esetben csak az idős emberek lélekjelenlétének köszönhető, hogy a bűncselekmény nem valósult meg. Ők időben felismerték a veszélyt, és nem engedték, hogy az elkövető végrehajtsa tervét.

A hatóságok szerint a nő több mint négymillió forint értékű kárt okozott, miközben különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket vett célba. Az ügy súlyát növeli, hogy a sértettek életkoruk és egészségi állapotuk miatt korlátozottan voltak képesek a védekezésre.

Az eljárás jelenleg bírósági szakaszban van és a Miskolci Járásbíróság előkészítő ülést tart, amelyen a törvényi feltételek fennállása esetén akár döntés is születhet a vádlott büntetőjogi felelősségéről.

Egy másik esetben is döntést hozott a bíróság, ahol egy 59 éves nő saját édesanyjának életét oltotta ki.

(Borítókép: Pixabay)


