Önvezető taxik jönnek Budapestre + videó

Kísérleti önvezető taxiszolgáltatást indít egy taxicégen keresztül az év második felétől a ZalaZONE, és két önvezető járművet is meg lehet majd rendelni Budapesten – erről beszélt az InfoRádiónak Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Mint mondta, lezajlott az a közbeszerzési eljárás, amelyen keresztül megveszik a Mobil-nek ezt a fajta felhőhöz való hozzáférését, illetve kapnak három autót: két négyes szintű, teljesen önvezető járművet, és egy térképező járművet.

Palkovics László, a ZalaZONE Alapítvány kuratóriumi elnöke, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Utóbbi kapcsán hozzátette: a térképező jármű jelentősége, hogy fölméri, hogyan mennek az autók Budapesten.

– Olyan, mint a Google-autó, de nem csak a környezetre koncentrál, hanem a forgalom résztvevőire is. És akkor utána ebbe a környezetbe helyezik be ezt a két autót

– magyarázta. Elmondása szerint Nagy Elek iparkamarai elnök kérésére a Főtaxi vagy az Uber taxi lehet az első vállalat, amely önvezető járműveket működtet.

Az első két jármű az év második fele, év vége tájékán már üzembe helyeződhet Budapesten

– emelte ki, hangsúlyozva: először természetesen meg kell teremteni a megfelelő biztonsági feltételeket. – Lesz benne egy safety driver, aki benne ül, és beavatkozik, ha bármi történik, de erre remélhetőleg nem lesz szükség, hiszen fog tudni működni magától. Tehát az év második felétől Budapesten lesz két kísérleti autonóm taxi – magyarázta.