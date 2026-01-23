orbán balázshírtvfutó boglárkadéri stefipéntek 8

Újraindult a Péntek 8 a HírTV-n, mutatjuk ki volt az első vendég + videó

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a fiatalok keresik az igazodási pontokat.

2026. 01. 23. 22:45
Déri Stefi és Futó Boglárka vezetésével tért vissza a HírTV képernyőjére a Péntek 8, amelynek első vendége Orbán Balázs volt.

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán azt írta,

volt miről beszélnünk: a győzelmi terv jelenlegi állásáról, az egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatásokról, a fiatalok és a politika kapcsolatáról, valamint az ellenzék legújabb igazolásáról – mindez a legfrissebb politikai történések tükrében.

„Soha rosszabb péntek estét” – tette hozzá Orbán Balázs.

A beszélgetést itt tudja megtekinteni:

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a HírTV Péntek 8 című műsorában (Forrás: Facebook)


