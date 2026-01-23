Újraindult a Péntek 8 a HírTV-n, mutatjuk ki volt az első vendég + videó

Déri Stefi és Futó Boglárka vezetésével tért vissza a HírTV képernyőjére a Péntek 8, amelynek első vendége Orbán Balázs volt.
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán azt írta,
volt miről beszélnünk: a győzelmi terv jelenlegi állásáról, az egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatásokról, a fiatalok és a politika kapcsolatáról, valamint az ellenzék legújabb igazolásáról – mindez a legfrissebb politikai történések tükrében.
„Soha rosszabb péntek estét” – tette hozzá Orbán Balázs.
A beszélgetést itt tudja megtekinteni:
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a HírTV Péntek 8 című műsorában (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!