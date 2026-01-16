Orbán Vikor: Bőséges a gáztartalék, és van elég tűzifa is

– Nem kell a tartalékot felhasználnunk, vagy ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok – fogalmazott Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. A kormányfő kiemelte,

nem akadt el az ország gázellátása, ami kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk.

– De nem vagyunk, és messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugati országokban ez megszokott – hangsúlyozta.

Kitért a tűzifa kérdésére is, és elmondta: akiknek nincs bevezetve a gáz vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.

Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak, és a módszereken is változtattak.

Az önkormányzatokat bevonva, egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez. – Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget teremtsék elő, akármennyibe is kerül – hangsúlyozta, hozzátéve, olyan helyzet ne legyen, hogy valaki azért fagy meg vagy nem jut ilyen támogatáshoz, mert a költségvetési keret kimerült.