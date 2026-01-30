Óriási medveszobrot avatnak Tusnádfürdőn

Óriási medveszobrot állítanak az erdélyi Tusnádfürdőn: Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tudatta pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Szőke Gábor Miklós közösségi oldala

Az óriási medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap majd helyet, a főúttól mintegy 200 méterre. Az óriásszobrot a kezdeményezők egyfajta turistaattrakciónak szánják. Varga Attila elmondta, hogy

a szoborállítás Csepel polgármesterének, Borbély Lénárdnak a támogatásával valósul meg, a 12 millió forintos szoborállítási költségek felét a magyarországi testvértelepülés elöljárója, másik felét a tusnádfürdői vállalkozás biztosította.

Felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt volt a hírekben, de az elmúlt években a városvezetésnek szakemberek bevonásával, tudatos munkával sikerült elérni, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.

Emlékeztetett arra, hogy

a fürdővárosnak a címerében is benne van a medve, hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított.

„Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül" – fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben egyfajta „hiánypótló dolog" a településen.

Elmondta, hogy Borbély Lénárd csepeli polgármester, valamint Szőke Gábor Miklós szobrászművész és felesége, Hauer Berta rendszeres vendégei a panziónak, így született meg az óriási medveszobor ötlete. Megvalósulásával Tusnádfürdő és Csepel testvérkapcsolatának nemcsak politikai, hanem turisztikai és kulturális hozadéka, kézzelfogható eredménye is lesz – mondta a kezdeményező.

Hozzátette:

ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de „ez még a jövő zenéje".

Az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 3,5 méter magas és több mint két méter széles. Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva.