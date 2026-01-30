fővárosi közgyűlésszentkirályi alexandraradics bélaszepesfalvy annaböröcz lászló

Így alakult a kormánypárti képviselők vagyona

Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek vagyonnyilatkozatait.

Gábor Márton
2026. 01. 30. 21:35
Pénteken késő délután nyilvánoságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatát. A listában számos prominens politikus is szerepel, többek között Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, Böröcz László, az I. kerület polgármestere, illetve Radics Béla, a kormánypártok országgyűlési képviselőjelöltje is. 

Budapest, 2025. december 17. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Bethesda Gyermekkórházat segíti Szentkirályi Alexandra

Nem történt nagy változás Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz elnökének vagyoni helyzetében. A politikus továbbra is három budapesti, illetve egy balatoni ingatlanban rendelkezik részesedéssel, illetve az elmúlt évhez képest csaknem hárommillió forinttal csökkentette a tartozását, valamint 71 millió forintra növelte a megtakarításait. Szentkirályi emellett Kocsis Máté tanácsadójaként bruttó 1,7 millió forintot keres. 

A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnökeként további bruttó 1,2 millió forintot keres, ezt az összeget azonban a Bethesda Alapítvány javára ajánlotta fel. 

Eladta autóját Böröcz László

Az I. kerület polgármestere a most közzétett vagyonnyilatkozata alapján eladta a 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat gépjárművét, illetve 14 millió forinttal növelte a megtakarításait 2025-höz képest. A politikusnak továbbra is két ingatlanja van, nyolcadrészben tulajdonosa egy alsóörsi ingatlannak, illetve felerészben egy XII. kerületben található ingatlannak. 

Csökkent Szepesfalvy Anna tartozása 

Nagy vonalakban nem változott Szepesfalvy Anna vagyona, a politikusnak csaknem 200 ezer forinttal, 6,3 millió forintra csökkent a pénzintézetekkel szembeni tartozása. A képviselő emellett továbbra is tulajdonosa egy 53 négyzetméteres ingatlannak Budapest XXII. kerületében, és egy 2014-es Ford Focus gépjárműnek. Szepesfalvy örökölt, így csaknem nyolcmillió forinttal nőttek a megtakarításai. A képviselői fizetésén kívül Szepesfalvy Anna a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség alkalmazottja is, ahol havi 800 ezer forintot keres.

Óragyűjteményt vásárol Radics Béla

A kormánypártok országgyűlési képviselőjelöltje tovább gyarapította óragyűjteményét, amelynek értéke a most nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat szerint nagyjából 4,5 millió forint. A politikus emellett egy XVIII. kerületi családi háznak is a tulajdonosa, illetve valamivel több mint negyvenmillió forint megtakarítása, és tízmillió forint tartozása van.

Radics a Fővárosi Közgyűlési munkája mellett üzletiviteli tanácsadóként tevékenykedik, amelyből átlagosan 950 ezer forint bevétele van, és a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség alkalmazottja is, ahol bruttó 510 ezer forintot keres. 

 Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője


