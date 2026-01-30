Civitas Fortissima: megrendítően hősies történelmet írtak a balassagyarmatiak

Vízy Zsigmond százados sem törődött Károlyi parancsával Fotó: Legerősebb Város

A cseh megszállás hírére a zászlóalj hős lelkű parancsnoka, Vízy Zsigmond százados nem törődve a Károlyi-kormány tiltásával, azonnal riadóztatta az embereit. Vízy százados gyújtó hangú beszédet tartott a felsorakozott honvédek előtt.

Amikor bejelentette, hogy a Balassagyarmatot megszálló csehek ellen vonulnak, az emberei dörgő éljenzésben törtek ki.

Senkit sem kellett biztatni, minden honvédben magasan lobogott a hazafiság lángja. Vízy százados körültekintő módon az Ipoly-völgyében állomásozó más magyar alakulatok parancsnokait is értesítette tervéről, akik erre a hírre szintén riadóztatták egységeiket, és a budapesti kormány tilalmát figyelmen kívül hagyva egy emberként indultak el, hogy felvegyék a harcot és kiverjék Balassagyarmatról a cseh megszállókat.

Balassagyarmat kivívta azt ami a legértékesebb: a szabadságot

Az erőltettet menetben a város alá érkezett magyar alakulatok 1919. január 19-én a hajnali órákban zárták körbe Balassagyarmatot; ekkor dördültek el az első lövések is. A puskatűz hangja jeladásként hatott a titokban felfegyverkezett vasutasokra és városi polgárokra, akik egyszerre támadtak rá a mit sem sejtő gyűlölt megszállók körleteire és a vasútállomásra. Ezzel egyidejűleg a város alá érkezett 16. és 38. honvédzászlóalj katonái is benyomultak Balassagyarmatra, és szuronyt szegezve megrohamozták a cseh legionáriusok állásait.

Az ipolyi géppuskások tüzelőállásban Fotó: Legerősebb Város

A csehek halottakat és súlyos sebesülteket hátrahagyva fejveszetten menekültek vissza a laktanyába, majd már a falak biztonsága mögül kikiáltottak, hogy megadják magukat. Sajnos, a magyar honvédek lépre mentek és katonás rendben felsorakoztak a laktanya előtti téren, hogy fogadják a cseh legionáriusok megadását. Ez azonban csak egy aljas csel volt a részükről, mert amikor a honvédek felsorakoztak, a laktanya ablakaiból váratlanul hosszú géppuskasorozatokkal kezdték lőni a gyanútlan magyar katonákat. Az orvtámadás elől a magyar honvédek néhány halottat hátrahagyva ideiglenes visszahúzódtak. Ám ettől az átmeneti kudarctól csak még magasabbra csapott az ellenállás szelleme.

A balassagyarmati laktanya egykorú fotón Fotó: Legerősebb Város

A városi polgárok alkalmi harccsoportokat hoztak létre és biztos fedezékekbe húzódva folyamatos tűz alatt tartották a laktanyát ahonnan így egyetlen cseh sem tudott eltávozni. A társaik felmentésére siető egyik cseh alegység amikor elhaladt a városi gimnázium épülete előtt, hirtelen kicsapódtak az ablakok és a hős diákok, valamint a tanáraik fergeteges puskatűzzel árasztották el a váratlan tüzeléstől megriadt és szétszaladó megszállókat.

Ettől a támadástól még nagyobb lett a zűrzavar a csehek körében,

mivel azt hitték, hogy a gimnáziumba egy újabb magyar katonai alakulat fészkelte be magát. Kora délutánra befutotta az erősítés is, az iglói géppuskás század, ez pedig végleg megpecsételte a csehek sorsát. A magyar bakák azonnal felállították géppuskáikat és pusztító sorozatokkal kezdték veretni a laktanya épületét. A géppuskák fedezőtüze alatt Vízy százados honvédei szuronyt szegezve elsöprő erejű rohamra indultak. A laktanyába szorult csehek végre felfogták, hogy elérkezett számukra a vég.

Hős honvédek a harcok után Fotó: Legerősebb Város

Az életben maradt 78 legionárius a tisztjeikkel együtt fehér zászlókat lengetve és hangosan megadást kiáltozva letették a fegyvert. A balassagyarmati sikeres ellenállás híre futótűzként terjedt el a környéken. Az Ipoly bal partján fekvő és a csehek által ugyancsak önkényesen megszállt magyar települések, Drégelypalánk, Dejtár, Őrhalom, Szécsény, Ipolytarnóc, Litke és Rapp lakosai a környéken állomásozó honvédalakulatok támogatásával szintén fellázadt a basáskodó megszállók ellen. Ipolytarnócon például veterán határvadász tisztek támadták meg a cseheket, a magyar honvédtiszteket pedig a kisiskolások segítették. Dejtáron a helyi polgárőrség mellett 100 parasztember a népi ellenállás ősi hagyományát felelevenítve kiegyenesített kaszákkal támadt rá a gyűlölt megszállókra.

A várost felszabadításában részt vett honvédek egy csoportja Fotó: Legerősebb Város

Január 31-re a Károlyi-kormány akarata ellenére Balassagyarmat és az Ipoly bal parti vidéke felszabadult a cseh megszállás alól. A felkelés hírére sorra érkeztek a honvéd alakulatok Balassagyarmatra; a székely bakákat alig lehetett visszatartani, hogy a pánikszerűen menekülő cseheket üldözve ne foglalják vissza Lévát is. A Civitas Fortissima, a Legbátrabb Város, vagyis Balassagyarmat a hazaszertő polgárainak köszönhetően kivívta azt ami a legértékesebb: a szabadságot.

A balassagyarmati fegyveres felkelés:

1919. január 19-én tört ki,

a várost törvénytelenül megszállva tartó Cseh Légió alakulatai ellen,

melynek során a városi polgárság és a hozzájuk csatlakozott honvédalakulatok,

önerőből felszabadították városukat a cseh megszállás alól.







