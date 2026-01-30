magyar szövetségrendőrségOrosz ÖrsSzijjártó Péter

Rendőrök vitték el a Magyar Szövetség politikusát Pozsonyban, Szijjártó Péter is reagált + videó

Péntek este Pozsonyban tartottak tüntetést, amelyen a a felvidéki magyarság adott hangot nemtetszésének a Btk. elfogadott módosítása kapcsán. A tüntetésen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. Az ügyre Szijjártó Péter is reagált.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 22:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ma7 hírportál tudósítása szerint azért léptek közbe a rend őrei, mert a fiatal politikus és rendezvényszervező nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a törvénymódosítás kapcsán. 

Az ügyre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált.  „A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat. Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval. Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás” – írta Szijjártó Péter, és kiemelte:

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is.

Szijjártó Péter egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben hangsúlyozta:

Mi, a magyar kormány számtalanszor elmondtuk, hogy a kollektív bűnösség elvét elfogadhatatlannak tartjuk a XXI. század Európájában nincsen helye a kollektív bűnösség elvének. Ezt az álláspontunkat a szlovák kormány tudomására is hoztuk. Én magam számtalanszor nem a nagykövettel, hanem a főnökével, a szlovák külügyminiszterrel beszéltem erről. A szlovák kormány tisztában van a magyar állásponttal, minthogy azt is tudják, hogy a magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére való hivatkozással.

A miniszter kiemelte:

Továbbra is legyen világos mindenki számára, hogy a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét. Ennek az elvnek semmi keresnivalója nincsen a XXI. század Európájában. Ezt ismételten elmondom a szlovák külügyminiszter kollégának, nem a nagykövetnek, hanem a főnökének, a szlovák külügyminiszternek, és még egyszer biztosítjuk a felvidéki magyarokat arról, hogy Magyarország kormányára, mint ahogy eddig is, ezután is mindig számíthatnak. Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség Párt elnökével természetesen továbbra is folyamatosan kapcsolatban maradunk.

Orosz Örs közösségi oldalán azt írta, „ezek miatt a helyzetek miatt adtuk egyesületünknek 15 éve az a nevet, hogy Sine Metu, azaz Félelem Nélkül.” Kiemelte:

Nem fogom soha megengedni magamnak azt a lélektani állapotot, hogy a félelem határozza meg a cselekvésem a szülőföldemen. Szlovákia az én hazám is!

Miután a rendőrök elengedték, Orosz Örs köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt órákban gondolt rá. Közösségi oldalán a rendőrségen tett vallomását is közzétette szerinti fordításban:

Nem kérdőjelezem meg a Benes dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem és mélységesen elítélem azonban a kollektív bünösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...) Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszóllítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: »Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.« Erre az válaszoltam, hogy az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom és a véleményem mellett továbbra is kiállok!

Hiszek társadalmaink őszinte, és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében és továbbra is ezért fogok küzdeni! – tette hozzá a politikus. 

Borítókép: Orosz Örs (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.