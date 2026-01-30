Rendőrök vitték el a Magyar Szövetség politikusát Pozsonyban, Szijjártó Péter is reagált + videó

A Ma7 hírportál tudósítása szerint azért léptek közbe a rend őrei, mert a fiatal politikus és rendezvényszervező nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a törvénymódosítás kapcsán.

Az ügyre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. „A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat. Azonnal kapcsolatba léptem a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval. Az imént ő arról tájékoztatott, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás” – írta Szijjártó Péter, és kiemelte:

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) – többször is, eddig is és ezután is.

Szijjártó Péter egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben hangsúlyozta:

Mi, a magyar kormány számtalanszor elmondtuk, hogy a kollektív bűnösség elvét elfogadhatatlannak tartjuk a XXI. század Európájában nincsen helye a kollektív bűnösség elvének. Ezt az álláspontunkat a szlovák kormány tudomására is hoztuk. Én magam számtalanszor nem a nagykövettel, hanem a főnökével, a szlovák külügyminiszterrel beszéltem erről. A szlovák kormány tisztában van a magyar állásponttal, minthogy azt is tudják, hogy a magyar kormány minden felvidéki magyart megvéd, és nem engedjük, hogy bárkinek bántódása essen, vagy bárkit negatív diszkrimináció érjen a kollektív bűnösség elvére való hivatkozással.

A miniszter kiemelte:

Továbbra is legyen világos mindenki számára, hogy a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét. Ennek az elvnek semmi keresnivalója nincsen a XXI. század Európájában. Ezt ismételten elmondom a szlovák külügyminiszter kollégának, nem a nagykövetnek, hanem a főnökének, a szlovák külügyminiszternek, és még egyszer biztosítjuk a felvidéki magyarokat arról, hogy Magyarország kormányára, mint ahogy eddig is, ezután is mindig számíthatnak. Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség Párt elnökével természetesen továbbra is folyamatosan kapcsolatban maradunk.

Orosz Örs közösségi oldalán azt írta, „ezek miatt a helyzetek miatt adtuk egyesületünknek 15 éve az a nevet, hogy Sine Metu, azaz Félelem Nélkül.” Kiemelte:

Nem fogom soha megengedni magamnak azt a lélektani állapotot, hogy a félelem határozza meg a cselekvésem a szülőföldemen. Szlovákia az én hazám is!

Miután a rendőrök elengedték, Orosz Örs köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt órákban gondolt rá. Közösségi oldalán a rendőrségen tett vallomását is közzétette szerinti fordításban:

Nem kérdőjelezem meg a Benes dekrétumok létezését, sem ennek az országnak a területi integritását, megkérdőjelezem és mélységesen elítélem azonban a kollektív bünösség elvének XXI. századi alkalmazását, konkrétan a magánvagyon ma is zajló, 80 éves dokumentumok alapján történő kisajátítását. Ezért is döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen a nyilvános eseményen. (...) Az eseményről a rendőrök vezettek ki és felszóllítottak a feliratos mellény levételére, majd odahívták az egyik szervezőt, aki azt mondta nekem: »Hogyha nem veszem le a mellényt, a rendőrség szét fogja oszlatni a tömeget.« Erre az válaszoltam, hogy az efféle megfélemlítést a szólásszabadság korlátozásának tartom és a véleményem mellett továbbra is kiállok!

Hiszek társadalmaink őszinte, és a kölcsönös tiszteleten alapuló megbékélésében és továbbra is ezért fogok küzdeni! – tette hozzá a politikus.

Borítókép: Orosz Örs (Forrás: Facebook)