Greg Abbott, Texas kormányzója csütörtökön állami szintű vészhelyzetet hirdetett, annak érdekében hogy megakadályozza az újvilági csavarféreglégy (Cochliomyia hominivorax) elterjedését Texasban. A parazita légy jelenleg Mexikóban az Egyesült Államokkal közös határ felé terjed, ami komoly fenyegetést jelent az állattenyésztésre és a vadvilágra egyaránt – számolt be róla a Fox News.
Texas kormányzója állami vészhelyzetet hirdetett
Texasban rendkívüli intézkedéseket vezettek be egy súlyos állategészségügyi fenyegetés miatt. A texasi hatóságok célja, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozzák a veszélyes parazita bejutását az Egyesült Államok területére, ami komoly kockázatot jelenthet a háziállatokra és a vadonélő állatállományra egyaránt.
A kormányzó döntése lehetővé teszi, hogy az illetékes szervek minden szükséges állami erőforráshoz hozzáférjenek annak érdekében, hogy megakadályozza a parazita bejutását Texas területére. A kormányzó emellett kiemelte az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumával való együttműködést, amelynek részeként mintegy 750 millió dolláros forrást biztosítanak arra, hogy steril újvilági csavarféreglégy egyedeket hozzanak létre, amelyekkel visszafogható a szaporodásuk. A Mezőgazdasági Minisztérium augusztusban pusztító kártevőnek nevezte a parazitát.
Amikor az újvilági csavarféreglégy lárvái (kukacai) befúrják magukat egy élő állat testébe, súlyos, gyakran halálos károsodást okoznak. Ez a kártevő megfertőzheti a haszonállatokat, a vadon élő állatokat, esetenként a madarakat, és ritka esetekben embereket is
– közölte a minisztérium.
Borítókép: Texas kormányzója vészhelyzetet hirdetett (Fotó: AFP)
