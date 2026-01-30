Texas kormányzója állami vészhelyzetet hirdetett

A kormányzó döntése lehetővé teszi, hogy az illetékes szervek minden szükséges állami erőforráshoz hozzáférjenek annak érdekében, hogy megakadályozza a parazita bejutását Texas területére. A kormányzó emellett kiemelte az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumával való együttműködést, amelynek részeként mintegy 750 millió dolláros forrást biztosítanak arra, hogy steril újvilági csavarféreglégy egyedeket hozzanak létre, amelyekkel visszafogható a szaporodásuk. A Mezőgazdasági Minisztérium augusztusban pusztító kártevőnek nevezte a parazitát.

Amikor az újvilági csavarféreglégy lárvái (kukacai) befúrják magukat egy élő állat testébe, súlyos, gyakran halálos károsodást okoznak. Ez a kártevő megfertőzheti a haszonállatokat, a vadon élő állatokat, esetenként a madarakat, és ritka esetekben embereket is

– közölte a minisztérium.