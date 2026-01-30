Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

nébihnógrádbékésjász nagykunmadárinfluenzavírus

Letarolja Magyarországot a madárinfluenza

Ismét több vármegyében okoz komoly károkat a H5N1 altípusú vírus. A madárinfluenza Csongrád-Csanád, Nógrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok területén összesen már több mint hatvanezer baromfit érintett, ezeket az állományokat fel kell számolni.

Dénes Zoltán
2026. 01. 30. 7:44
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal több helyszínen is megerősítette a madárinfluenza vírus jelenlétét. Fotó: Niphon Subsri Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év elején ismét felütötte fejét Magyarországon a magas patogenitású madárinfluenza, amely azóta is folyamatosan jelen van, és újabb vármegyékben okoz jelentős károkat a baromfiágazatban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) több helyszínen is megerősítette a H5N1 altípusú vírus jelenlétét, ami miatt sorra számolják fel az érintett állományokat és vezetik be a járványügyi intézkedéseket

madárinfluenza, Nébih
A madárinfluenza több pulykaállományt is érintett. Fotó: Shutterstock/Szergej Kolesnyikov

A fertőzés egyik legutóbbi megjelenési helyéről pénteken számolt be a Nébih. A közlemény szerint, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Tiszaföldváron, mintegy 17 660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma a vírus jelenlétét.

Korábban Csongrád-Csanád vármegye Szentes településén két hízópulykatartó telepen mutatták ki a vírust. Az egyik gazdaságban 4800, a másikban pedig 18 800 egyedből álló állomány volt érintett, így összesen több mint 23 ezer pulykát kellett felszámolni. A gyanút a megemelkedett elhullás vetette fel, a hatóság pedig azonnal kijelölte a védő- és megfigyelési körzeteket.

 

Megállíthatatlanul terjed a madárinfuelnza

Nem sokkal korábban Nógrád vármegyében is megjelent a betegség, ahol Szügy településen egy tenyészlúdtartó telepen igazolták a vírus jelenlétét. Az érintett állomány körülbelül 6700 egyedet számlált, és itt idegrendszeri tünetek, valamint fokozott elhullás miatt vált szükségessé a vizsgálat. Az állomány felszámolása folyamatban van, a hatóság itt is elrendelte a szükséges korlátozásokat.

A járvány Békés vármegyét sem kímélte, ahol két külön telepen is igazolták a fertőzést. Békésszentandráson egy tenyészpulyka-előnevelő gazdaságban 7600 egyed, míg Orosházán egy májhasznú ludakat tartó telepen 5500 egyed volt érintett. Mindkét esetben megemelkedett elhullás jelentkezett, a pulykatelepen ezenfelül bágyadtságot és idegrendszeri tüneteket is tapasztaltak. Összesen tehát 13 100 állat került veszélybe ebben a vármegyében.

Az év eleje óta a madárinfluenza súlyos károkat okozott Csongrád-Csanád, Nógrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok területén, 

ahol összesen már több mint hatvanezer baromfit érintett a járvány.

A Nébih és az országos főállatorvos folyamatosan hangsúlyozza, hogy a vírus továbbra is jelen van a vadon élő madarakban, ezért a járványvédelmi szabályok szigorú betartása, a zárt tartás és a vadmadarakkal való érintkezés minimalizálása kulcsfontosságú a további terjedés megfékezésében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.