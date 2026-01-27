Újabb kitörés: megint igazolódott a madárinfluenza egy baromitelepen

A betegséget két Békés vármegyei baromfitelepen igazolta a Nébih laboratóriuma. Békésszentandráson egy 7600 darabot számláló tenyészpulyka előnevelő telepen, míg Orosházán egy 5500 darabos májhasznú lúdállományban jelent meg a madárinfluenza. Mindkét állomány esetében megemelkedett elhullás jelentkezett, a pulykatelepen ezen felül idegrendszeri tüneteket, bágyadtságot, valamint takarmány-és ivóvíz fogyasztás csökkenését is tapasztalták. A mintákból a Nébih laboratóriuma – mindkét telep esetében – a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Kitört egy békés vármegyei telepen a madárinfluenza/Fotó: Németh András Péter

A békésszentandrási gazdaságok körül a hatóság 3 km sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet, míg az orosházi gazdaság körül 3 km sugarú védő- és 10 km sugarú megfigyelési körzeteket állított fel. Az érintett állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.

A Nébih továbbra is hangsúlyozza a járványügyi szabályok maradéktalan betartásának fontosságát, ugyanis a betegség a vadon élő madarakban egyaránt jelen van. A biológiai biztonsági intézkedések következetes alkalmazásával törekedni kell arra, hogy a vírus a vadon élő madarakból ne kerülhessen a baromfiállományokba.

A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információkról a Nébih tematikus aloldalán tájékozódhat: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza