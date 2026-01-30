Erdélyi étterem a Kolosy tér mellett: Új Budavár Lak

Ha belegondolunk, igencsak furcsa, hogy bár a Belső-Magyarországon letelepedett erdélyiek száma százezres nagyságrendű s hogy az erdélyi konyha kuriózumnak számít nemcsak az anyaországban, de szerte a Kárpát-medencében, igen kevés erdélyi vagy erdélyi ihletésű étterem működik itt. Hirtelen a fővárosi Vineta bár, a Szék, a Bujdosó székely, a budaőrsi Erdélyi Ízek, a békéscsabai Kisvendéglő a Hargitához jut eszembe, továbbiakhoz már a neten kellene keresgélnem.

Vagy nézzük az egyik kedvenc alapanyagomat, a pacalt, a trianoni határ ebben az esetben kultúrhatárként jelentkezik.

A Nagylak – Ártánd - Csengersima vonaltól keletre szinte egyáltalán nem lehet kapni pacalpörköltet, nyugatra pedig nem látunk az étlapokon pacallevest.

Kivételek nyilván vannak, de elenyészőek, jó részüket fel is soroltuk fentebb.

Ma a Kolosy tér környékén kerestem egy olyan ebédelő-helyet, mely rendelkezik valami érdekességgel, s persze, ami legfőbb szempont, olyat ahol nem jártam még. Így eleve kiesett a Fuji, a Pódium, a Pad Thai, a Vapiano, a Pastrami, a Stelázsi, a Buda Gourmet, a Semmi Extra, a Wasabi, az Aztabetyár, a Bao box, a Sushi sei, s az Okuyama. Maradt a Közhely, a Nobility Sushi, a Hao Hao meg az Új Budavár Lak. Utóbbi épp azzal emelkedett ki a mezőnyből, hogy pacallevest is kínál.

Nosza, célba is vettük. A beltér nem kifejezetten hangulatos, eléggé retró, s nem feltétlenül a jó értelemben.

Tetszetős viszont, hogy hagyományos erdélyi és belsőmagyarországi konyhát visznek, több olyan fogással, melyekkel ritkán találkozunk étlapokon.

„Tradicionális, magyaros ételeket kínálunk vendégeinknek, amelyek alapját az erdélyi ízvilág képezi. Nem túl fűszeres, kevésbé zsíros ugyanakkor a „ma” emberének igényeit és lehetőségeit figyelembe véve, figyelünk az egészséges táplálkozásra. Van egy régi mondás: „Ételed legyen orvosságod.”” – áll a honlapon.

Kínálnak többek között erdélyi húsgombóclevest, borjúgulyást, halászlét harcsával vagy pontyfilével, libacombot párolt káposztával, vadas marhát vagy borjúnyelvet zsemlegombóccal, többféle marhabélszínfogást, báránygerincet rántva vagy grillezve, pisztrángot kukoricalisztben sütve, fogast roston, rántott harcsát, mákos nudlit baracklekvárral és sült túrós derelyét házi lekvárral. Hétköznap délben a kedvező árú ebédmenüt is opció, de mi inkább az á la carte étlapról választottunk.