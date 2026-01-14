Ott verik át féreghajtóval a vevőket, ahol álmukban sem gondolnák

A kábítószerek illegális piacán egyre gyakoribb jelenség, hogy a terjesztők különféle, sokszor rendkívül veszélyes anyagokkal hígítják vagy helyettesítik a szereket – tudatta a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a közbeszédben gyakran emlegetett patkányméreg csak a jéghegy csúcsa, mert a valóságban számos más, ipari vagy háztartási vegyszer is bekerülhet ezekbe a keverékekbe.

A felhasználók sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mit visznek be a szervezetükbe, így a mellékhatások és a mérgezések esélye drámaian megnő.

A bizonytalan összetétel miatt a sürgősségi ellátás is nehezebbé válik, hiszen az orvosoknak gyakran találgatniuk kell, milyen anyag okozza a tüneteket. Mindez jól mutatja, hogy az illegális drogpiac nem csupán a függőség miatt veszélyes, hanem azért is, mert a háttérben zajló manipulációk kiszámíthatatlan és sokszor életveszélyes következményekkel járnak – állította a szakmai szervezet.

Illusztráció (Forrás: MTI/BRFK)

Nem lehet tudni, mi okoz nagyobb bajt

Az illegális droghasználat világszerte több mint 166 ezer halálesetért volt felelős túladagolás miatt 2017-ben. Az illegális szerekhez köthető betegségek és sérülések kockázatának növekedése további közel hatszázezer korai halálozást okozott. Ráadásul

lehetetlen pontosan megállapítani, hogy az emberek maguktól a drogoktól szenvedtek-e egészség-károsodást, vagy attól a rengeteg szennyező anyagtól, amelyeket hozzájuk kevernek.

A droggyártók különböző okokból kevernek anyagokat a kábítószerbe: vagy azért, hogy csökkentsék a költségeket, olcsóbb, hatóanyag nélküli szerekkel dúsítva a terméket, vagy azért, hogy bizonyos hatásokat érjenek el más drogok hozzáadásával, amelyek elfedik a gyenge minőséget, utánozva a drog kívánt hatását.

A kétezres évek előtt a kokaint, a heroint és más drogokat gyakran hígították olyan hatóanyag nélküli összetevőkkel, mint például a cukor, hogy növeljék a mennyiséget és a profitot. Azóta a kokaint és heroint vásárlók gyakran olyan keveréket kapnak, amely különféle adalékanyagokat tartalmaz. Az ilyen kotyvalékok vagy a kívánt hatást utánozzák, vagy elfedik a gyenge minőségből fakadó mellékhatásokat.