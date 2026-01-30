ukrajnabrüsszeltisza pártpodcast

Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Brüsszel terveit ki kell cselezni + videó

Beszállt Ukrajna a magyar választási kampányba, Brüsszel ukránbarát kormányt akar, de mi lesz a rezsicsökkentéssel? Konvergenciaprogram a globalistákkal erősítő Tisza Párttól, miközben Ukrajna egy feneketlen zsák, ahová a magyarok pénzét küldenék. Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádióinterjúját elemezte a Rapidban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

2026. 01. 30. 11:37
Az összeesküvés-elméletek hívei is csodálkoznak, hogy több dolog igaz, pipálhatják a listát a Tisza formálódó élcsapata kapcsán – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. Kiemelte, van egy fővezér, aki Brüsszelnek a programját akarja végrehajtani, azaz hogy az orosz energiáról le kell válni, és akár több pénzért is, de máshonnan kell beszerezni energiahordozókat. Hozzátette:

Magyar Péter két olyan szakértőt nevezett meg az utóbbi napokban, akik „LNG-szakértők”, azaz a cseppfolyós gáz értékesítői és hívei voltak korábban, ebből is kiderül, mennyire egyértelmű, hogy az energiapolitikában fordulatra készül a Tisza Párt.

Adásunkban innen jutunk majd el a rezsicsökkentésig vagy annak megszüntetéséig, ugyanis Magyar Péter Brüsszelnek akar megfelelni a két új szakértőjével együtt. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint a választás szempontjából az lesz nagyon fontos, hogy az emberek mit éreznek majd a voksolás tétjének, mert a Fidesz azt mondja: vegyük észre, hogy egy ukrán háborúba való belesodródás, a magyar háztartások anyagi lehetőségeit korlátozó csoportosulás állt össze Brüsszel irányítása mellett, miközben a Tisza Párt azt mondja, hogy nem ez a lényeg, nem a külpolitikai tér, nem a nagy gazdasági tér, hanem apró-cseprő működési dolgai az országnak. Emlékeztetett, hogy bár a magyarok többsége háborúellenes, de hogy mit fog fontosnak tartani a társadalom, a háborút vagy a vasúti menetrendet, az az elkövetkezendő hónapokban fog kiderülni. 

Az elemző arról is beszélt, 

olyan pofátlan módon nem lehet beleszállni magyar politikusokba és hazánkba, mint ahogy Zelenszkij tette, így nem lehet beszélni, bár tudjuk, hogy kormányváltást szeretne a saját érdekében Magyarországon, miközben tudja nagyon jól, hogy a magyarok szemében Ukrajna nem egy mintaállam.

Néző László hozzátette, már csak azért sem, mert az elmúlt évtizedekben a szomszédos ország nem követendő példát mutatott, hanem a csempészetről, a maffiamódszerekről, a prostitúcióról, a drogról, a leszámolásokról és a korrupcióról vált ismertté és hírhedté hazánkban. Mráz szerint miközben az unió pénzéből tartja fenn országát Zelenszkij, lélegeztetőgépen van Ukrajna, Kijevben nincs áram, az országban élők sorsa és túlélése kérdéses, olyan dolgokat enged meg magának, ami szinte megmagyarázhatatlan. Hozzátette, ez akkor lenne normális taktika, ha Zelenszkij pontosan tudná, hogy ezzel kormányváltást tud elérni Magyarországon. 

Főszerkesztőnk rátért az energiakérdésekre, ugyanis 

miközben a magyar kormány támogatja a januári többletrezsiköltséget, a tiszás Kapitány Istvánnak teljesen más ötletei vannak, sőt Bódis Kriszta tiszás képviselőjelölt szerint is az a jobb, amiért többet kell fizetni.

Mráz Ágoston Sámuel úgy vélekedett, hogy a magyar kormány a rezsistoppal egy konfliktust vállalt, amelynek kötelezettségszegési eljárás is lehet a vége, mert a brüsszeliták azt gondolják, hogy „szegény” energiacégeknek miért kell még ehhez is hozzájárulni. De azzal is számolni kell, hogy februárban is megtörténhet, hogy megismétlődik az extrém hideg. 

Rátértek arra, hogy Ukrajnának semmi sem elég, újra pénzeket követel, és lényegében egy feneketlen zsákba öntenék a magyarok pénzét. Brüsszel közben úgy fogalmazott csütörtökön, hogy az EU nem áll készen a békére, és a jelek szerint háborúra készül, ami stratégiai vita is egyben, de miközben az amerikaiak és az oroszok a békét tartják szem előtt, addig Európa csak üzenget.  

Vajon az Európai Unió népei fellázadnak majd a háborúpárti európai tervek ellen, világosabb lesz a kép, mint a migrációval kapcsolatban? Ez is részletesen kiderül a Rapidból. 

