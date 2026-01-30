Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Brüsszel terveit ki kell cselezni + videó

Az összeesküvés-elméletek hívei is csodálkoznak, hogy több dolog igaz, pipálhatják a listát a Tisza formálódó élcsapata kapcsán – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. Kiemelte, van egy fővezér, aki Brüsszelnek a programját akarja végrehajtani, azaz hogy az orosz energiáról le kell válni, és akár több pénzért is, de máshonnan kell beszerezni energiahordozókat. Hozzátette:

Magyar Péter két olyan szakértőt nevezett meg az utóbbi napokban, akik „LNG-szakértők”, azaz a cseppfolyós gáz értékesítői és hívei voltak korábban, ebből is kiderül, mennyire egyértelmű, hogy az energiapolitikában fordulatra készül a Tisza Párt.

Adásunkban innen jutunk majd el a rezsicsökkentésig vagy annak megszüntetéséig, ugyanis Magyar Péter Brüsszelnek akar megfelelni a két új szakértőjével együtt.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a választás szempontjából az lesz nagyon fontos, hogy az emberek mit éreznek majd a voksolás tétjének, mert a Fidesz azt mondja: vegyük észre, hogy egy ukrán háborúba való belesodródás, a magyar háztartások anyagi lehetőségeit korlátozó csoportosulás állt össze Brüsszel irányítása mellett, miközben a Tisza Párt azt mondja, hogy nem ez a lényeg, nem a külpolitikai tér, nem a nagy gazdasági tér, hanem apró-cseprő működési dolgai az országnak. Emlékeztetett, hogy bár a magyarok többsége háborúellenes, de hogy mit fog fontosnak tartani a társadalom, a háborút vagy a vasúti menetrendet, az az elkövetkezendő hónapokban fog kiderülni.

Az elemző arról is beszélt,

olyan pofátlan módon nem lehet beleszállni magyar politikusokba és hazánkba, mint ahogy Zelenszkij tette, így nem lehet beszélni, bár tudjuk, hogy kormányváltást szeretne a saját érdekében Magyarországon, miközben tudja nagyon jól, hogy a magyarok szemében Ukrajna nem egy mintaállam.

Néző László hozzátette, már csak azért sem, mert az elmúlt évtizedekben a szomszédos ország nem követendő példát mutatott, hanem a csempészetről, a maffiamódszerekről, a prostitúcióról, a drogról, a leszámolásokról és a korrupcióról vált ismertté és hírhedté hazánkban. Mráz szerint miközben az unió pénzéből tartja fenn országát Zelenszkij, lélegeztetőgépen van Ukrajna, Kijevben nincs áram, az országban élők sorsa és túlélése kérdéses, olyan dolgokat enged meg magának, ami szinte megmagyarázhatatlan. Hozzátette, ez akkor lenne normális taktika, ha Zelenszkij pontosan tudná, hogy ezzel kormányváltást tud elérni Magyarországon.