Balatonkorcsolyázókorcsolyabaleset

Ismét a tűzoltóknak kellett menteni, mert az emberek a tiltás ellenére jégre mennek + videó

Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege. Emberek és állatok is bajba kerültek – figyelmeztet a Rendészeti Államtitkárság.

2026. 01. 24. 17:10
Siófokon kora délután a parttól ötszáz méterre korcsolyázott egy 51 éves nő, amikor az egyenetlen felületen elesett és beszakadt alatta a jég. Bal lába elmerült, hallotta a csont reccsenését. Hívta a tűzoltókat, akik létrát helyeztek a jégre, így tudták megközelíteni, majd mentőboardra fektették és a partra mentették (felvételeinken). A mentők a Siófoki Kórházba vitték, ahonnan begipszelt lábbal távozott budapesti lakásába – számolt be a Rendészeti Államtitkárság a Facebookon. Figyelmeztettek: életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege. 

Fotó: Rendészeti Államtitkárság 

Fonyódon, a Panoráma strand mólójának szélétől 15-20 méterre délután két óra körül szakadt be a jég a fagyott tavon édesanyjával sétáló, 17 éves, asztmás fiú alatt.

Édesanyja ki tudta húzni a vízből a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson már nem mertek átmenni, segítséget kértek. 

A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni és a partra kísérni mindkettőjüket. A fiatalembert a mentők megvizsgálták, kihűlés elleni fóliába tekerték, majd a siófoki kórházba szállították. A kórházban visszamelegítették, hazamehetett budapesti otthonába.

 

Bajba került állatok miatt is hívták a tűzoltókat

Egy járókelő délelőtt negyed tizenegykor telefonált, hogy Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja mellett egy német juhászt lát a jeges folyóban. A kutya a folyó közepén volt a vízben, mellső lábaival a jégbe kapaszkodott, de kimászni már nem tudott. A tűzoltók létrával és mentőkötéllel mentették ki. Sértetlenül megúszta, az önkormányzat gondoskodott róla. Délután negyed egykor Balatonfenyvesen, a parttól ötszáz méterre egy border collie alatt szakadt be a jég. A kutya a jég alá került, a léket, ahol beszakadt, már nem találta meg. A gazdája a tűzoltókat hívta, akik feltörték a jeget és kiemelték a kutyát, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A Balatonon összesen négy helyen lehet a jégre lépni, ezeket ebben a cikkben szedtük össze az operatív törzs közleménye alapján.

Borítókép: Mentés a Balaton jegéről (Fotó: Rendészeti Államtitkárság)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

