nyugdíjasgáztűzifarezsistopjanuári rezsistoponypetüzelőtélextrém hideg

A rezsistop nagy segítség a nyugdíjasoknak

Több mint kétmillió idős embert óv meg a többletköltségektől a kormány a januári rezsistoppal. Az intézkedést Gulyás Gergely jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 24. 20:33
radiátor, fűtés Ha egy fokkal csökkentjük a fűtés, sokat spórolhatunk. AFP BERND WEISSBROD
A magyar nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistopot, fontos segítség a számukra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát fizették Magyarországon – közölte az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (ONYPE).

20231104 Budapest Gázzal főzés gáztűzhely konyha fazék termosztát fűtés rezsi energia spórolás Fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld SZF
Jelentősen megnövelte a januári rezsiköltségeket a rendkívüli hideg (Fotó: Németh András Péter)

A szervezet szerint az intézkedés nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások. A januárban tapasztalt extrém hideg jelentősen megnövelte a nyugdíjasok kiadásait, többszöröse fogyott a tűzifának, és

sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz- és áramfogyasztás.

Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna számukra, mint a korábbi években, ezért a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot.

Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől,

amelyeket az állam átvállal.

A kormány lépése által könnyebben tudják segíteni a saját és unokáik életét is. Az ONYPE bízik benne, hogy Magyarország vezetése nem enged a brüsszeli nyomásnak, amely a rezsicsökkentés eltörlésére irányul, mert az nagyon hátrányosan érintené a magyar nyugdíjasokat, havonta sok tízezer forintos többletterhet okozva.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány januári rezsistopot vezet be a rendkívüli hideg és a megnövekedett lakossági költségek miatt. A részleteket külön munkacsoport határozza meg. A technikai részletek kidolgozásáig az MVM leállította a számlázást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Bernd Weissbrod)

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

