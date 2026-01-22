Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Az MVM azonnal felfüggesztette a rezsiszámlák kiküldését

Reagált az MVM a kormány döntésére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 8:34
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól - derült ki tegnap a kormányülés után. Ezen döntés értelmében az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését – jelentette be közleményében az energiaszolháltató.

A vállalat hozzátette, hogy mivel a további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért arra kérik ügyfeleiket, hogy várják meg részletes tájékoztatást, abban az esetben is, ha esetleg már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt, és akkor is, ha a napokban kapnak már korábban kiállított számlát az MVM-től.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap azt közölte, hogy a januári rezsistop értelmében a kormány az első hónapban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült.

