Felrobbant egy idős asszony háza Pannonhalmán, megrázó képeken az épület romjai + videó

A földdé vált egyenlővé egy családi ház Pannonhalmán csütörtökön, miután felrobbant az épület gázkazánja – hívta fel a figyelmet a Kisalföld. A hírportál beszámolója szerint egy 70 év körüli nőt a szomszédok segítségével sikerült kimenteni a romok közül. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit.

Forrás: Kisalföld2026. 01. 15. 18:00
Teljesen megsemmisült egy családi ház Pannonhalmán, miután a kora délutáni órákban felrobbant az épület gázkazánja – hívta fel a figyelmet a Kisalföld. A hírportál beszámolója szerint az egy kilométerre lévő rendőrőrsön is érezték és hallották a robbanást. Mint írták, a robbanásról 14 óra körül érkezett az első jelzés, a helyszínre azonnal riasztották a mentőket és a tűzoltókat. A házban tartózkodó 70 év körüli nőt a szomszédok segítségével sikerült kimenteni a romok közül.

A Pannonhalmás felrobbant családi ház, a detonáció még a szomszéd épületről is levitte a cserepet (Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld)
Az Országos Mentőszolgálat a hírportál megkeresésére közölte: az idős asszonyt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A helyiek szerint a robbanás földrengéshez hasonlított. Egy férfi úgy fogalmazott: éppen ült a robbanás pillanatában, úgy érezte, mintha kirántották volna alóla a széket.  A Kisalföld fotóin látszik, hogy az épület megsemmisült, még a szomszéd házról is lerepültek a tetőcserepek.

Vas Gábor polgármester is a helyszínen volt, aki hangsúlyozta: az önkormányzat minden érintettnek segítséget nyújt, senkinek a lakhatása nincs veszélyben. A mentési és helyreállítási munkákban három rendőrautó, két tűzoltóautó vett részt, a területre érkeztek a gázhibaelhárítók, valamint a E.ON és a Pannon-Víz szakemberei is. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. 

Egy galéria is készült a helyszínről, amelyet a Kisalföld cikkében tud megtekinteni.

Borítókép: A Pannonhalmán felrobbant családi ház (Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld)


