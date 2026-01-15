Csak akkor fejezte be a szabolcsi férfi a felesége üldözését a macsétával, amikor rászóltak a rendőrök

Az időközben elindított válóperben a bíróság a gyermekeket az anyánál helyezte el, de a vádlott rendszeresen láthatta őket. A férfi a per során azzal próbálta rossz színben feltüntetni a bíróság előtt, hogy a nevében erotikus tartalmú hirdetéseket tett közzé az interneten.

Az egyik kapcsolattartás idején, 2024. július 11-én a vádlott ittas állapotban agresszívan viselkedett, az erről értesített, a gyermekeiért siető asszonynak azonban a vádlott nem adta oda őket, ezért kihívták a rendőrséget.