Nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélt a Nyíregyházi Törvényszék egy szabolcsi férfit, aki macsétával támadt a feleségére.
Csak akkor fejezte be a szabolcsi férfi a felesége üldözését a macsétával, amikor rászóltak a rendőrök
Előtte azért megsebesítette a nőt.
A Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön közölte, hogy az ítélet tényállása szerint az érzelmileg labilis, személyiségfejlődésében megrekedt vádlottnak és feleségének kapcsolata 2021-től megromlott. A munkanélküli férfi rendszeresen alkoholizált, ittas állapotban szóban, valamint több alkalommal fizikálisan is bántalmazta a sértettet, aki emiatt 2023. augusztus 8-án, az előző napon elszenvedett súlyos bántalmazás után, elhagyta a vádlottal közös lakásukat, és hazaköltözött a szüleihez.
Az időközben elindított válóperben a bíróság a gyermekeket az anyánál helyezte el, de a vádlott rendszeresen láthatta őket. A férfi a per során azzal próbálta rossz színben feltüntetni a bíróság előtt, hogy a nevében erotikus tartalmú hirdetéseket tett közzé az interneten.
Az egyik kapcsolattartás idején, 2024. július 11-én a vádlott ittas állapotban agresszívan viselkedett, az erről értesített, a gyermekeiért siető asszonynak azonban a vádlott nem adta oda őket, ezért kihívták a rendőrséget.
A férfi a lakásából magához vett macsétával hadonászva a nő felé indult, majd nagy erővel a sértett feje irányába sújtott. Az asszony megpróbált elmenekülni, de a vádlott követte, miközben folyamatosan utána csapkodott, közben kétszer is hátulról megvágta a lábán.
A vádlott csak a helyszínre érkező rendőrök felszólítására hagyta abba a cselekményét.
A bíróság életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, kiskorú veszélyeztetésének bűntette, testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette, információs rendszer vagy adat megsértése bűntett elkövetésében és rongálás vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat, aki előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét.
Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítés miatt jelentett be fellebbezést.
A kormány senkit sem hagy magára
Már meg is kezdődött a tűzifaszállítás.
Lázár János: Ha háború lesz, az rossz lesz minden fideszesnek, minden tiszásnak és minden magyarnak + videó
Olyan kormányt kell választani, amely garantálja a legfontosabbat: az ország békéjét, üzente a miniszter.
Felrobbant egy idős asszony háza Pannonhalmán, megrázó képeken az épület romjai + videó
A robbanást még egy kilométerrel arrébb is érezni lehetett.
Kezdenek elszivárogni a tiszások, Magyar Péterék ezért kamuprofilokkal támadják a ellenzéki kispártokat
Még a Cseh Katalin-féle Humanistákat is veszélyesnek tartják.
