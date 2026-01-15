takács pétercsató gáborOrszágos Mentőszolgálat

Takács Péter: A kormány 1160 mentőautót cserélt le az elmúlt években

Az Országos Mentőszolgálat flottája csütörtökön 38 új, korszerű mentőautóval bővült Budapesten, ezzel zárult le egy 101 járműből álló országos beszerzés – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 16:40
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
A kormány 1160 ügyeleti és mentési feladatot ellátó mentőautót cserélt le az elmúlt években – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, amikor 38 új, korszerű járművet adott át az Országos Mentőszolgálat budapesti központjában csütörtökön.

Ózd, 2025. december 15. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház új CT-készülékének átadásán 2025. december 15-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János/MTI Fotószerkesztőség

A 38 autó az utolsó szállítmánya annak a 101 darabos flottának, amelynek első egységei 2025 novemberében álltak szolgálatba országszerte. A beszerzés során a kormány figyelt arra, hogy az elérhető legmodernebb, világszínvonalú mentéstechnikai eszközök kerüljenek a gépjárművekbe – mondta Takács Péter. Az államtitkár közölte:

 lényegesnek tartja, hogy az egészségügyi szakdolgozók mozgásszervi egészségére külön figyelmet fordítsanak, ezért az új járműveket a személyzet fizikai állapotát kímélő elektromos hordággyal szerelték fel.

A szakdolgozók mozgásszervi egészségére figyelve folytatták le a kórházi közbeszerzéseket is, amelyek során betegemelőket, különböző elektronikus betegmozgatókat, elektromos ágyakat szereztek be – tette hozzá.

A következő 30-50 évben a nyugati országokban nem az orvosok hiánya, hanem a szakdolgozók létszáma jelenti majd a szűk keresztmetszetet. 

Ez azt jelenti, hogy nagyon kell vigyázni és nagyon meg kell becsülni a magyar szakdolgozókat. Ezért olyan életpályaelemekkel egészítik ki az egészségügyi dolgozók béremelési programját, amelyek azt szolgálják, hogy minél tovább munkaképesek maradjanak – mondta az államtitkár.

Takács Péter emlékeztetett: amikor megkapta az államtitkári megbízatását, rögtön megkezdte az ügyeleti teendők, a mentés és sürgősségi ellátás feladatainak összehangolását, és a feladat ellátását a lakosság töretlen bizalmát élvező Országos Mentőszolgálatra bízta.

„Nagyon jók a lakossági és a szakmai visszajelzések, és hadd köszönjem meg külön az Országos Mentőszolgálatnak, hogy ezt a feladatot felvállalta. A kollégái ebben is kiválóan helytállnak, és azt hiszem, hogy rászolgáltak arra a bizalomra, ami a magyar lakosságtól feléjük árad"

 – fogalmazott Takács Péter.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója közölte: az elmúlt napok időjárása miatt mintegy 15 százalékkal nőtt átlagosan és országosan az esetszám.

Az új mentőautók átadásával a mentőszolgálat azt kívánja üzenni a lakosságnak, hogy a mentőkre mindig számíthat, mert a lehető legmodernebb eszközökkel tudnak segíteni

 – tette hozzá.

Emlékeztetett: néhány héttel ezelőtt elindították a Na szia, mentő! elnevezésű kampányukat, és már valamennyi új mentőegységünkön ott látható ez a felirat. A kampány keretében csütörtökön az ország valamennyi óvodájába küldtek egy e-mailt, amelyben egy kifestőfüzet található. Annak segítségével a gyerekek megtanulhatják a segélyhívás, a mentőhívás és a bajba jutott emberek segítésének technikáit. A tanulást videó is segíti.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

