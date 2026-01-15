Rendkívüli

Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek + videó

időjárástakács péterigazság órájanémeth balázsmentőszolgálatfidesz

Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek + videó

Bár a DK-ban van még politikai potenciál, az utolsó hetekben összenő majd, ami összetartozik – vélekedett az egészségügyi államtitkár az Igazság órája csütörtöki műsorában, hozzátéve, a tiszás szerepjátékok már nem érdeklik a magyar embereket. Takács Péter egyben tisztázta, nem adják a magyarok pénzét Brüsszelnek, majd reagált azokra az álhírekre is, mely szerint kórházakat akarna bezárni a kormány.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 7:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egészségügyi államtitkár az Igazság órája csütörtök reggeli vendége volt. Takács Péter elsőként arról számolt be, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy petíciót indít a kormány, hogy ne kerüljön Ukrajnába a magyarok pénze. 

Takács Péter
Takács Péter: Mi nem zártunk be kórházakat, az egy baloldali program (Forrás: Képernyőfotó)

Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek! Már korábban is látszott, hogy ebben nincs egyetértés, és már ott vannak a csehek és a szlovákok is, talán most több európai vezető is meggondolja, érdemes-e ebben részt venni 

– mondta, hozzátéve, von der Leyen cinikusan fogalmazott, amikor azt mondta, ez a béke ára, mert ez a háború ára valójában. Jelezte, az ukrán háborús maffia fog jól élni a magyar és az európai emberek pénzéből.

A brüsszeli jelentésről azt mondta, a megszorítás visszaköszön a kórházak számának csökkentésében, a magánbiztosítók behozatalával, egészségügyi leépítésben. – Látszik, hogy nem ismerik a magyar realitást, és hogy miért van szükség adott településeken kórházakra.

 Mi nem zártunk be kórházakat, az egy baloldali program, ilyet mi nem teszünk

 – hangsúlyozta.

Tarr Zoltán megszólalt

A Tisza EP-képviselője szerint Ukrajna újjáépítésével gazdasági előnyökre tesz szert Magyarország is, erre Takács Péter azt mondta, ez a multinacionális cégek érdekeiről szól, melyek a brüsszeliek zsebében van. 

Tarr Zoltán néha őszinteségi rohamában elmond olyat, amit nem kéne

 – fogalmazott.

Szóba kerültek a Soros-féle szervezetek is, Takács Péter szerint a nyugdíjak vásárlóértéke mindig a Fidesz kormány alatt nőtt, a nemzeti kormány becsüli meg az időseket, a baloldalnál ilyen sosem volt. 

Kéri László azon kijelentésére is reagált az államtitkár, hogy egy kis szuverenitásról kell lemondani. 

Minden, amit jogállamisággal kapcsolatban kértek a kormánytól, mindent végrehajtottunk, jogi kifogás már nincs is, csak politikai okokra hivatkozva tartják vissza a pénzt. A gender és a migráció az, amit követelnek, de mi ezt a kettőt nem hajtjuk végre. 

Kéri pedig azt mondja, a Tisza erre hajlandó lenne. 

 

Takács Péter: Az utolsó hetekben összenő majd, ami összetartozik

A műsorban szó volt a Medián friss felméréséről is, amelyben a DK-t 1 százalékos pártnak mérték.  – A DK-s Molnár Csaba hazugságnak nevezte a kutatást, a párt ugyanis a Medián megkereste őket, hogy rendeljenek kutatást pénzért, ám mivel nemet mondtak, bosszúból 1 százalékos pártnak állították be őket – idézte a DK reakcióját Takács, aki szerint a DK kevésbé hagyja magát lemészárolni, küzdenek, felszínen akarnak maradni, pedig Magyar Péter az ő politikai termékeiket is próbálja lenyúlni.

 Mint klasszikus balos erő, a DK-ban van még potenciál, de azért emlékezzünk arra, hogy ők is brüsszelisták, az utolsó hetekben majd a szokásos összeborulást láthatjuk majd, össznő majd, ami összetartozik, ebben biztos vagyok 

– jegyezte meg.

Takács azokra a vádakra is reagált, mely szerint képviselőjelöltként nem tudja majd ellátni az államtitkári feladatait. – Aki ezt feltételezi, az nem tud csapatjátékosként gondolkodni. Nekem mindkét helyen van csapatom, nem úgy mint Magyar Péternek, aki one man show-t nyom, nekem viszont van olyan emberem, akivel 15 éve dolgozom, bizalmi kapcsolat van köztem és a csapatom között – jelezte.

Takács Péter arra is reagált, hogy a tiszás Radnai Márk takarókat vitt az esztergomi kórházba. – Szólnak a kollégák, hogy egy Facebook poszt szerint valami gond van az esztergomi kórházban, majd, miután felhívtam az intézmény vezetőjét, kiderül, szó sincs erről, nincs fűtési probléma, 24-26 fok van a kórtermekben. Egy órával később persze Radnai Márk is megérkezett a pokrócokkal, miközben a textilraktár is tele volt – mondta, hozzátéve, hogy látszik, hogy Radnai egy rendező. 

Ez egy aljas színjáték, a kórházba vetett bizalmat rombolja

– mutatott rá, majd a tiszás EP-képviselőről, Kulja Andrásról úgy fogalmazott, vele már nem is foglalkozik, kiírta magát a politikából, miután csúfosan leszerepelt a nyilvános vitájuk során.

Takács Péter szerint nem szabad felülni azoknak a tiszás trükköknek, mely szerint kórházakat akarnának bezárni, vagy borzalmas állapotok vannak a magyar egészségügyi intézményekben. – Már nem hisznek az emberek Magyar Péternek, aki egy köteg budipapírral járta a kórházakat. A magyarok úgy vannak vele, hogy amíg normálisan ellátják őket, kedvesen szólnak hozzá az ápolók, addig nem érdekli őket ez a tiszás vergődés – mondta. 

Arról, hogy Keszthelyen a helyi tiszások azt terjesztik, hogy bezárják a kórházat, a politikus úgy fogalmazott:

 Egy igazi féreg dolog.

– A fiatal dolgozókat, orvosokat elbizonytalanítják ezzel, a saját választóiknak ártalanak ezekkel a kamu hírekkel – mondta, majd tisztázta azt is, az egyes kórházakban tapasztalt munkaerőhiány nem a kormány, hanem az önkormányzatok felelőssége.

A kórházi adósságokkal kapcsolatban az államtitkár közölte, nem omlanak össze ettől a kórházak, mindenhol vannak ilyen adósságok, nálunk a kórházak szintjén, Csehországban a biztosítók szintjén, az Egyesült Királyságban pedig a fenntartóknál jelenik meg ez a hiány. – A beszállítókkal is tárgyalunk, ez egy ütemezett dolog, ez a 95 milliárd a teljes egészségügyi költségvetésnek, majdnem 4000 milliárdnak a töredéke. Olyan év még nem volt, amikor a beszállítók a pénzük nélkül maradt volna – mutatott rá, kiemelve, hogy a betegellátás nincs veszélyben.

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár az Igazság órája műsorában (Fotó: Képernyőfotó)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu