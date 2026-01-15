Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek + videó

Az egészségügyi államtitkár az Igazság órája csütörtök reggeli vendége volt. Takács Péter elsőként arról számolt be, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy petíciót indít a kormány, hogy ne kerüljön Ukrajnába a magyarok pénze.

Takács Péter: Mi nem zártunk be kórházakat, az egy baloldali program (Forrás: Képernyőfotó)

Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek! Már korábban is látszott, hogy ebben nincs egyetértés, és már ott vannak a csehek és a szlovákok is, talán most több európai vezető is meggondolja, érdemes-e ebben részt venni

– mondta, hozzátéve, von der Leyen cinikusan fogalmazott, amikor azt mondta, ez a béke ára, mert ez a háború ára valójában. Jelezte, az ukrán háborús maffia fog jól élni a magyar és az európai emberek pénzéből.

A brüsszeli jelentésről azt mondta, a megszorítás visszaköszön a kórházak számának csökkentésében, a magánbiztosítók behozatalával, egészségügyi leépítésben. – Látszik, hogy nem ismerik a magyar realitást, és hogy miért van szükség adott településeken kórházakra.

Mi nem zártunk be kórházakat, az egy baloldali program, ilyet mi nem teszünk

– hangsúlyozta.

Tarr Zoltán megszólalt

A Tisza EP-képviselője szerint Ukrajna újjáépítésével gazdasági előnyökre tesz szert Magyarország is, erre Takács Péter azt mondta, ez a multinacionális cégek érdekeiről szól, melyek a brüsszeliek zsebében van.

Tarr Zoltán néha őszinteségi rohamában elmond olyat, amit nem kéne

– fogalmazott.

Szóba kerültek a Soros-féle szervezetek is, Takács Péter szerint a nyugdíjak vásárlóértéke mindig a Fidesz kormány alatt nőtt, a nemzeti kormány becsüli meg az időseket, a baloldalnál ilyen sosem volt.

Kéri László azon kijelentésére is reagált az államtitkár, hogy egy kis szuverenitásról kell lemondani.

Minden, amit jogállamisággal kapcsolatban kértek a kormánytól, mindent végrehajtottunk, jogi kifogás már nincs is, csak politikai okokra hivatkozva tartják vissza a pénzt. A gender és a migráció az, amit követelnek, de mi ezt a kettőt nem hajtjuk végre.

Kéri pedig azt mondja, a Tisza erre hajlandó lenne.

Takács Péter: Az utolsó hetekben összenő majd, ami összetartozik

A műsorban szó volt a Medián friss felméréséről is, amelyben a DK-t 1 százalékos pártnak mérték. – A DK-s Molnár Csaba hazugságnak nevezte a kutatást, a párt ugyanis a Medián megkereste őket, hogy rendeljenek kutatást pénzért, ám mivel nemet mondtak, bosszúból 1 százalékos pártnak állították be őket – idézte a DK reakcióját Takács, aki szerint a DK kevésbé hagyja magát lemészárolni, küzdenek, felszínen akarnak maradni, pedig Magyar Péter az ő politikai termékeiket is próbálja lenyúlni.

Mint klasszikus balos erő, a DK-ban van még potenciál, de azért emlékezzünk arra, hogy ők is brüsszelisták, az utolsó hetekben majd a szokásos összeborulást láthatjuk majd, össznő majd, ami összetartozik, ebben biztos vagyok

– jegyezte meg.