A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet éjszaka ismét terjeszkedik, majd kedden napközben kiterjedésük ismét csökken – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Sötét és kegyetlen fagy jön, hogy aztán napközben megint minden megváltozzon
Időjárás-jelentés keddre.
Tartósan borult körzetek főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl északkeleti részein maradhatnak, másutt kedden napközben is kisüt a nap. Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás, csupán Sopron környékén kísérhetik olykor élénk lökések a délkeleti szelet.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –12 és –5 fok között alakul, de a tartósan derült – elsősorban északkeleti tájakon – ennél több fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden –7 és +2 fok között várható, a Dunántúlon emelkedhet kisebb körzetekben 0 fok fölé a hőmérséklet.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Helyi tudás nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot + videó
A miniszterelnök szerint néhány országjáró látogatás nem pótolja a valódi helyi beágyazottságot.
Történelmi léptékű béremelés jön a MÁV--csoportnál + videó
Lázár János megállapodott a szakszervezetekkel, 13 százalékkal nőnek a MÁV- és Volán-dolgozók bérei.
Dukai Miklós: Olaszliszka megkapta a szociális tűzifatámogatást
Az önkormányzat eddig nem nyújtott be igényt az Operatív Törzs által biztosított extra tűzifára, ennek ellenére vasárnap 9 köbméter érkezett a településre.
Megvan, hova temetik Dudás Miklóst, már azt is tudni, hogy mikor
Szigligeti Ivett, a sportoló gyermekeinek édesanyja osztotta meg a hírt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Helyi tudás nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot + videó
A miniszterelnök szerint néhány országjáró látogatás nem pótolja a valódi helyi beágyazottságot.
Történelmi léptékű béremelés jön a MÁV--csoportnál + videó
Lázár János megállapodott a szakszervezetekkel, 13 százalékkal nőnek a MÁV- és Volán-dolgozók bérei.
Dukai Miklós: Olaszliszka megkapta a szociális tűzifatámogatást
Az önkormányzat eddig nem nyújtott be igényt az Operatív Törzs által biztosított extra tűzifára, ennek ellenére vasárnap 9 köbméter érkezett a településre.
Megvan, hova temetik Dudás Miklóst, már azt is tudni, hogy mikor
Szigligeti Ivett, a sportoló gyermekeinek édesanyja osztotta meg a hírt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!