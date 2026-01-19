hőmérsékletidőjárásfagy

Sötét és kegyetlen fagy jön, hogy aztán napközben megint minden megváltozzon

Időjárás-jelentés keddre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:27
illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A zúzmarás köd és a rétegfelhőzet éjszaka ismét terjeszkedik, majd kedden napközben kiterjedésük ismét csökken – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Tartósan borult körzetek főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl északkeleti részein maradhatnak, másutt kedden napközben is kisüt a nap. Legfeljebb a borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás, csupán Sopron környékén kísérhetik olykor élénk lökések a délkeleti szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –12 és –5 fok között alakul, de a tartósan derült – elsősorban északkeleti tájakon – ennél több fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden –7 és +2 fok között várható, a Dunántúlon emelkedhet kisebb körzetekben 0 fok fölé a hőmérséklet.

