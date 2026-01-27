stadler józsefbalesetdisznóvágásgyermek

Szörnyű balesetet szenvedett Stadler József unokája egy disznóvágáson, ez vár most a kis Benire

A szabadszállási református parókia udvarán tartott disznóvágás örömteli eseményét szörnyű eset árnyékolja be. Stadler József unokája, az ötéves Beni egy forró abálólét tartalmazó vödröt borított magára, miután megcsúszott a jeges talajon. A kisfiú súlyosan megégett.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 19:18
Az ötéves kisfiú a szabadszállási parókia kertjében szenvedett égési sérüléseket. Máté Krisztián / Bors
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Drámai pillanatok árnyékolták be a szabadszállási református parókia udvarán rendezett közösségi disznóvágást: egy ötéves kisfiú, Beni súlyos égési sérüléseket szenvedett, amikor a jeges talajon megcsúszva magára borított egy hatalmas, forró abálólét tartalmazó vödröt. A gyermek a néhai Stadler József egykori élettársának unokája – írta meg az Origo.

Stadler József unokája a református parókia kertjében égett meg
Stadler József unokája. Fotó: Bors

 

A baleset idején a felnőttek már a benti előkészületekkel foglalkoztak, így a kisfiú felügyelet nélkül maradt néhány pillanatra. A szerencsétlen esés következtében a háta, a combja és a feneke is súlyosan megégett, állapota miatt jelenleg is kórházban kezelik. Több plasztikai műtét és hosszú rehabilitáció vár rá a következő hónapokban. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A kórház a törvény szerint értesítette a gyámhatóságot, hiszen minden súlyos, kiskorút érintő sérülés esetén

felmerülhet a veszélyeztetés gyanúja.

Szakértők szerint az ilyen eljárások célja nem a büntetés, hanem annak felmérése, hogy a gyermek biztonsága hosszú távon biztosítva van-e. Ha a család háttérvizsgálata során nem merül fel korábbi probléma, és a baleset egyszeri, véletlenszerű eseménynek minősül, az ügy nagy valószínűséggel az alapellátás szintjén zárul.

A család most a gyermek mielőbbi felépülésére koncentrál, és a közösség is együttérzéséről biztosította őket az esemény után.

 

Borítókép: A szabadszállási parókia kertje (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.