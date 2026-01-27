Szörnyű balesetet szenvedett Stadler József unokája egy disznóvágáson, ez vár most a kis Benire

Drámai pillanatok árnyékolták be a szabadszállási református parókia udvarán rendezett közösségi disznóvágást: egy ötéves kisfiú, Beni súlyos égési sérüléseket szenvedett, amikor a jeges talajon megcsúszva magára borított egy hatalmas, forró abálólét tartalmazó vödröt. A gyermek a néhai Stadler József egykori élettársának unokája – írta meg az Origo.

A baleset idején a felnőttek már a benti előkészületekkel foglalkoztak, így a kisfiú felügyelet nélkül maradt néhány pillanatra. A szerencsétlen esés következtében a háta, a combja és a feneke is súlyosan megégett, állapota miatt jelenleg is kórházban kezelik. Több plasztikai műtét és hosszú rehabilitáció vár rá a következő hónapokban. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A kórház a törvény szerint értesítette a gyámhatóságot, hiszen minden súlyos, kiskorút érintő sérülés esetén

felmerülhet a veszélyeztetés gyanúja.

Szakértők szerint az ilyen eljárások célja nem a büntetés, hanem annak felmérése, hogy a gyermek biztonsága hosszú távon biztosítva van-e. Ha a család háttérvizsgálata során nem merül fel korábbi probléma, és a baleset egyszeri, véletlenszerű eseménynek minősül, az ügy nagy valószínűséggel az alapellátás szintjén zárul.

A család most a gyermek mielőbbi felépülésére koncentrál, és a közösség is együttérzéséről biztosította őket az esemény után.

