Szabálytalanul reptette drónját a repülőtér közelében, eljárás indult ellene

Vecsésen, egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezenkívül több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik. Eljárás indult a férfi ellen.

2026. 01. 27.
Dróntámadások Ukrajnában: Zelenszkij szülővárosa sem maradt ki
– Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen, a repülőtér közelében, eljárás indult ellene – közölte a Készenléti Rendőrség kedden a Police.hu oldalon. A közlemény alapján egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezenkívül több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

20160823 Budapest Ferihegy Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Fotó: Veres Viktor VV MW Archívum Népszabadság A képen: Wizz Air WizzAir Ryanair
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Fotó: Veres Viktor

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal, azt mondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést.

Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat. 

– A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben – áll a rendőrségi  közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

