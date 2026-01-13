Újraindult a közlekedés Ferihegyen

Rendkívüli

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – olvasható a Budapest Airport honlapján. A repülőtéren a mintegy két és félórás közlekedési zárlatot az ónos eső és az extrém jegesedés miatt renedelték el.

2026. 01. 13.
Pár órás leállást követően újraindult a forgalom a Liszt Ferecn Nemzetközi Repülőtéren Fotó: Vémi Zoltán
Az időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt. A budapesti repülőtér kedd délelőtt 10:25-től délután 13:00 óráig biztonsági okokból átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat. 

reptér
A rendkívüli időjárás okozta pár órás leállást követően újraindult a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Fotó: Vémi Zoltán

A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérjük utasaink türelmét és megértését – jelezte a Budapest Airport a reptéri forgalom újraindulása kapcsán.

 

A budapesti repülőtér szolgálatai nagy erőkkel és folyamatosan takarította a futópályákat

Tájékoztatásuk szerint a repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültséget léptették érvénybe. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel takarították a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Túlgurult a futópályán egy repülő

A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt. 

  • Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, 
  • a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

Az esetről Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán posztolt:

 

Valamint a kormány oldalán is megjelentek friss felvételek a hóhelyzetről, illetve a forgalom újraindítása kapcsán. 

 

