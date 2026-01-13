Újraindult a közlekedés Ferihegyen

Az időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt. A budapesti repülőtér kedd délelőtt 10:25-től délután 13:00 óráig biztonsági okokból átmenetileg nem fogadott és nem indított járatokat.

A rendkívüli időjárás okozta pár órás leállást követően újraindult a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Fotó: Vémi Zoltán

A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérjük utasaink türelmét és megértését – jelezte a Budapest Airport a reptéri forgalom újraindulása kapcsán.

A budapesti repülőtér szolgálatai nagy erőkkel és folyamatosan takarította a futópályákat

Tájékoztatásuk szerint a repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültséget léptették érvénybe. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel takarították a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Túlgurult a futópályán egy repülő

A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt.

Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van,

a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

Az esetről Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán posztolt:

Valamint a kormány oldalán is megjelentek friss felvételek a hóhelyzetről, illetve a forgalom újraindítása kapcsán.