A szakértő szerint rejtély övezi a hét halálos áldozatot követelő romániai balesetet

Hét ember halt meg kedden egy súlyos közlekedési balesetben a Temes megyei DN6-os főúton. A szakértők szerint nem zárható ki, hogy a mikrobusz sofőrje rosszul lett vagy valami elterelhette a figyelmét. A jármű előzés közben áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 8:28
Hét halálos áldozatot követelt a DN6-os úton történt baleset Temes megyében. A defenzív vezetés szakértője szerint nem klasszikus irányításvesztés történt: rosszullét vagy figyelemelterelés vezethetett a tragédiához – írja a Maszol

A tragédia színhelye. Forrás: X

A Görögországból Franciaországba tartó kisbuszban tízen utaztak, noha a jármű hivatalosan nyolc plusz egy fő szállítására volt alkalmas. A három súlyos sérültet kórházba vitték, egy negyedik utas könnyebb sérülésekkel saját maga jelentkezett ellátásra. Az áldozatok a román Răzvan Lucescu által irányított PAOK Thessaloniki futballcsapat görög szurkolói voltak, akik az Olympique Lyon elleni Európa Liga-mérkőzésre tartottak. A tragédia lehetséges okairól Titi Aur, a defenzív vezetés szakértője nyilatkozott a Digi24 hírtelevíziónak.

Nagyon különleges az, ami történt, mert nem klasszikus irányításvesztésről van szó, vagyis nem arról, hogy egyenes úton haladt, majd áttért a szemközti sávba, ezért azt feltételezem, hogy a sofőr elaludt vagy fáradt volt. Előzést hajtott végre, nem is igazán kockázatost, tehát egyértelműen volt ideje visszatérni a jobb oldali sávba, csak egy adott pillanatban kissé balra kormányozta a járművet, apránként, de balra tért, és végül egyenesen a kamion felé haladt

– mondta a kisbusz irányváltásáról Titi Aur.

A defenzív vezetés szakértője szerint nem kizárt, hogy a sofőr a baleset pillanatában rosszul lett, de az is elképzelhető, hogy erős figyelemelterelés történt.

Az elalvást a szakember kevésbé tartja valószínűnek, mivel a jármű éppen egy előzést fejezett be. Elképzelhető, hogy a vezető beszélgetett valakivel vagy a telefonjára pillantott, és emiatt nem vette észre, hogy az autó balra sodródik.

A szakértő szerint az is árulkodó, hogy a mikrobusz fékezés vagy kitérési kísérlet nélkül haladt egyenesen a kamion felé, ami arra utalhat, hogy a sofőr rosszul lett vagy közel öntudatlan állapotba került. Aur hangsúlyozta: 

aki figyel az útra, nem kormányozhat így bele egy szemből érkező járműbe.

Ilie Bolojan miniszterelnök kedden a részvétét fejezte ki az életét vesztett hét görög fiatal családjának.

A román kormány nevében részvétemet fejezem ki a hét görög fiatal családtagjainak, akik tragikus közúti balesetben vesztették életüket Temes megyében. A sérülteknek gyors felépülést kívánok. Gondolataink a tragédiában érintettekkel vannak

 – írta a kormányfő a Facebookon.

Borítókép: (Forrás: Facebook/DRPD Temesvár)

 

Google News
