A liberális műsorvezető a gyűlölködéssel a Fidesz malmára hajtja a vizet + videó

– Köszönjük szépen ezt a rendkívül pökhendi, lekezelő, undorító hozzászólást és az újabb sikeres választási győzelmet, mert pont ettől a rendkívül bunkó, lenéző stílustól szokták megnyerni a választást minden választókerületben a fideszes képviselőjelöltek – reagált Szentkirályi Alexandra Nagy Ádámnak, a Jólvanezígy liberális műsor házigazdájának kijelentéseire. A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán jelezte: a korábban guruló dollárokból is hizlalt Jólvanezígy műsorvezetője, Fókuszcsoport Ádám új mélységbe süllyedt pökhendi, lenéző kijelentésével.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a balliberális műsorvezető az egyik adásában kijelentette, ez a három embertípus: a nők, a vidékiek és az idősek „b…szhatják el a jövőnket”. Nagy Ádám azt is üzente, hogy szedje magát össze mindenki az áprilisi választásokig, szerinte ugyanis

ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt.

– Azok az emberek, akikre ilyen nagyon lekezelően utaltál az előbb, azok az emberek tartották kint az elmúlt években is Magyarországot abból az őrületből, amit például a migráció okozott Nyugat-Európában – jegyezte meg a fővárosi frakcióvezető. Hozzátette: ezek az emberek tettek hozzá ahhoz, hogy most Magyarországon biztonságban tudunk élni, és kimaradtunk eddig is a háborúból.

Talán ennyi embert egyszerre még senki nem sértett meg. Szerinte a nők, az idősek és a vidékiek teszik tönkre az ő jövőjét. Az ő jövőjét azonban a tavalyi 284 millió forintos nettó árbevételével, itt Budapesten, aligha fenyegeti bárki. Hiszen, ha netán belesodródnánk a háborúba, vagy beengednénk a migránsokat, és ez mégsem tetszene neki, ő egyszerűen foghatná magát, és elrepülhetne – mutatott rá Szentkirályi Alexandra. Majd közölte:

A legtöbb magyar embernek viszont ennél sokkal nagyobb a tét. Ők szeretik a hazájukat, itt képzelik el a jövőjüket, aggódnak a gyerekeikért, és nem kérnek a háborúból, nem kérnek a migránsokból.

Az ő pártjuk a Fidesz. Nekik köszönhetően van békepárti és nemzeti kormányunk, így még Nagy Ádám és családja is békében és biztonságban élheti az életét, ahogyan mindenki más is, aki nem a Fideszre szavaz – tette hozzá.