A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyVitézy Dávid

Szentkirályi helyretette az ávósozó Karácsonyt és SS-tisztező Vitézyt

Szentkirályi Alexandra szerint érdekes, hogy az a Karácsony Gergely ávósozza a Fidesz képviselőit, aki a pufajkás Horn Gyula, az ’56-os megtorlásokat jóváhagyó Apró Antal unokájának, Dobrev Klárának, a szemkilövető Gyurcsánynak az üdvöskéje és miniszterelnök-jelöltje volt. A vita abból adódott, hogy Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő azt mondta, a képviselőknek minden szavazatuk után büntetőjogi felelősségük van, és Kiss Ambrusra is tett egy megjegyzést.

2026. 01. 28. 14:41
Fővárosi közgyűlés
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Tudatlanok vagy hazudnak? Válaszom Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ÁVH-s, nyilasozó és SS-ező primitív felszólalására. Az a Karácsony Gergely »ÁVH-sozza« a Fidesz képviselőit, aki a pufajkás Horn Gyula, az ’56-os megtorlásokat jóváhagyó Apró Antal unokájának, Dobrev Klárának, a szemkilövető Gyurcsánynak az üdvöskéje és miniszterelnök-jelöltje volt. Kell még mondanom valamit, Ildikó?” – kezdte posztját Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint „szánalmas a kommunistázás a kommunisták utódait húsz éven keresztül kiszolgáló főpolgármestertől” és Vitézy Dávid SS-tisztezése.

Fővárosi közgyűlés
Gulyás Gergely Kristófra méltatlan kifejezéseket aggattak Karácsonyék Fotó: Hatlaczki Balázs

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülésén Gulyás Gergely Kristóf arról beszélt: a képviselőknek minden szavazatuk után büntetőjogi felelősségük van. Kifejtette, hogy szerinte a főváros fiktív költségvetést szavazott meg. Kiss Ambrusnak, a fővárosi önkormányzat főigazgatójának címezve mondandóját, megjegyezte: reméli, az irodai gépét nem szokta hazavinni, nehogy ennek is házkutatás legyen a vége. Karácsony Gergely erre úgy reagált: amikor Gulyás Gergely Kristófot hallja beszélni, az eszébe juttatja a nyilas verőlegényeket és ÁVH-s tiszteket. 

Fővárosi közgyűlés
Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza Párt frakciója Fotó: Hatlaczki Balázs

Szentkirályi Alexandra posztja második bekezdésében a biztonságról beszélt, mondandóját Vitézy Dávidnak címezve:

„Bizonyára Los Angelestől Bécsig tartó gyakori nyaralásai során csukott szemmel jár-kel. Budapesten élnek ma a legnagyobb biztonságban a zsidó emberek. Miközben pont a Tisza, Karácsony és Vitézy-féle balliberális politika által uralt országok városaiban rettegnek és menekülnek el a zsidó közösségek, miután illegális migránsok őrjöngő erőszakának áldozatává váltak. Ezt biztos nem vette észre – szakértő a javából. Értem én a kampányt, és hogy Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is nagyon szorít a Tiszának, de ettől még nem kellene fullba nyomni a kretént” – írta a fideszes frakcióvezető. Hozzátette: a Fidesszel minden magyar ember jól jár, az is, aki nem rájuk szavaz.

 


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 


 

