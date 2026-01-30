Törvényt sért Bódis Kriszta, ha így indul a választáson

– Ha valaki Magyarországon „írói álnévvel” kíván indulni országgyűlési képviselő választásokon, az jogilag tiltott. Akinek bejelentett neve a jelöltállítás folyamata során nem egyezik a közhiteles nyilvántartás adataival, törvénysértést követ el. E vonatkozásban a választási eljárásról, illetve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szabályai az irányadóak – mondta a Magyar Nemzet kérdésére ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója.

Bódis Kriszta a 2-es választókerületben indul az áprilisi országgyűlési választáson, ám az még nem tisztázott, hogy milyen névvel. Ugyanis a Bódis egy felvett szerzői név, ami hivatalos iratokban nem használható, amennyiben nem hajtott végre névváltoztatást a jelölt.

A Tisza Párt jelölje a Van Helyed Alapítvány kuratóriumi elnöki székét is Horváth Krisztinaként látja el. Bódis az alapítvány alapító okiratában és a beszámolókban is a Horváth Krisztina nevet használja, olykor feltüntetve a Bódis Kriszta szerzői nevet.

Ami érdekes: a Tisza Párt házi előválasztásán is a Bódis Kriszta nevet használta és a 2026-valasztas.hu információs honlapon is Bódis Krisztaként van feltüntetve. A honlap saját tevékenységéről azt írja: a képviselői oldalakat maguk a jelöltek vagy a pártjuk szerkesztheti. Tehát sehol nincs nyoma annak, hogy Horváth Krisztinaként jegyeznék a választási kampány során.

Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak hozzátette: a Kúria választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat-elemző csoportja részletesen kifejti, hogy a választási eljárás során be kell tartani a választási eljárás alapelveit, például a jóhiszemű joggyakorlás elvét.

Ebből következően becenév, művésznév, közismert név nem vehető figyelembe, ha nem egyezik a közhiteles nyilvántartással, amely személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő hivatalos név

– véleményezte az alkotmányjogász.

Emlékezetes, hogy Bódis Krisztának már korábban is volt incidense a nevével kapcsolatban, ugyanis szerzői nevével ajánlotta a Tisza Párt a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, mindezt hivatalos előterjesztésbe foglalva. Akkor ugyan az előterjesztést napirendre vették, de nem szavaztak róla. Később kiderült, hogy nem is szavazhattak volna róla, hiszen az előterjesztésbe egy fiktív név került, ami törvénysértő. Ám Karácsonyék újra megpróbálták pozícióba tenni Bódist, immár Horváth Krisztinaként.

Végül a fővárosi baloldali többség megszavazta az előterjesztést és Horváth Krisztina bekerült a közalapítvány kuratóriumába.

Fővárosi Szociális Közalapítványban zárójelben tüntetik fel, hogy a tiszás politikus Bódis Krisztaként van a köztudatban. Ám hivatalos státusában ezt a nevet nem használhatja, ezt országgyűlési képviselőként sem tehetné meg.