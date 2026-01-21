okostelefonkutatásfüggőség

Szó szerint beteggé tehet az okostelefon-függőség

A kutatók már azt is tudják, hogy mi lehet a megoldás a függőség elkerülésére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21.
Forrás: Pexels
Nem a személyiségjegyek, hanem a gyenge önkontroll és a közösségi élményekből való kimaradástól való félelem állhat a problémás okostelefon-használat hátterében – állapította meg a Semmelweis Egyetem kutatása. Az Acta Psychologica című folyóiratban közzétett tanulmányban a kutatók 1835 év közötti egyetemisták bevonásával vizsgálták, hogyan függ össze az okostelefon-használat a mentális és a fizikai egészséggel, valamint a kognitív működéssel.

okostelefon
Fotó: Pexels

Az eredmények rávilágítottak, hogy a neuroticizmus – vagyis a szorongásra és negatív érzelmekre való hajlam – önmagában nem vezet függőséghez, a döntő tényező az, hogy valaki mennyire képes szabályozni a saját viselkedését, érzelmeit és impulzusait.

A vizsgálat három csoportot különített el: a kizárólag társas érintkezésre fókuszáló szociális, a mérsékelt tartalomfogyasztó, valamint a napi négy-öt óránál többet görgető, erős folyamat jellegű felhasználókat. 

Utóbbi csoportnál kognitív hanyatlást, romló emlékezetet, figyelem- és alvászavarokat tapasztaltak.

„A kutatásunk legfontosabb eredménye, hogy a személyiség (értsd: magas pontszám a neuroticizmus skálán) önmagában nem tesz senkit telefonfüggővé. Vagyis nem arról van szó, hogy aki hajlamos negatív érzelmek átélésére, szorongásra, depresszióra, stresszre, az törvényszerűen függő lesz, a döntő tényező az, hogy mennyire tudja szabályozni a saját viselkedését, érzelmeit, impulzusait, és mennyire tart attól, hogy lemarad valamiről” – emelte ki a közleményben Takács Johanna, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának tudományos főmunkatársa, a kutatás vezetője.

A kutatás szerint nem a telefonozással eltöltött idő a legnagyobb probléma, hanem az, hogy hogyan és mire használjuk a telefont. Ha valaki főleg passzívan görgeti a közösségi médiát, akkor az agy folyamatos, gyors ingereknek van kitéve, 

ami kimeríti a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszabb távon mentális megterhelést okozhat.

A kutatás fizikai következményekre is figyelmeztet. Seregély Beáta szakértő szerint a folyamatos előrehajló fejtartás – az úgynevezett „text neck” – nemcsak ízületi kopáshoz vezethet, hanem egyensúlyproblémát is okozhat, mivel a nyaki idegvégződések megváltozott jeleket küldenek az agynak.

A szakemberek szerint a megoldás nem a tiltásban, hanem a tudatosságban rejlik. A kutatók javasolják az értesítések észszerű beállítását, a közösségi médiára szabott időkorlát beállítását, több mozgást, valamint az önkontrollt fejlesztő viselkedéstréningek alkalmazását a függőség megelőzése érdekében.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

