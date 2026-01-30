Amíg Európában tovább csökken, idehaza idén már nőhet a születések száma

Az ukrajnai háború kitörése óta minden európai országban csökken a születések száma: hazánkban 2025-ben az előzetes adatok szerint 72 ezer gyermek született, 7,1 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben, miközben ezer szülőképes (15–49 éves) nőre vetítve a csökkenés ennél kisebb mértékű, 5,2 százalékos volt. A háborúhoz földrajzilag közelebb levő V4- és balti országokban a nemzeti statisztikai hivatalok a magyarnál nagyobb mértékű, kilenc százalék körüli csökkenést mértek – olvasható a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elemzésében. Kiemelik ugyanakkor, a születések számának mérséklődése Magyarországon feleakkora mértékű volt, mint más kelet-európai, a háborúhoz földrajzilag közel eső országokban, például Romániában, ahol húszszázalékos vagy Lettországban, ahol 19 százalékos volt a visszaesés mértéke a háború kitörése óta.

A szülőképes korú nők alacsony létszáma ellenére sokkal magasabb a születések száma idehaza, mint bárhol Európában. Fotó: Székelyhidi Balázs

Tovább nő 2026-ban a születések száma

A KINCS rámutat, a háború eszkalációjának lehetősége és a háború közelsége nagyban befolyásolja a gyermekvállalási kedvet, de Magyarország esetében egy másik fontos hatást is figyelembe kell venni: a gyermekvállalási korú nők számának jelentős csökkenését.

Hazánk történetében még soha nem volt olyan alacsony a szülőképes korú nők létszáma, mint napjainkban

– írták, hozzátéve, hogy ez erősen befolyásolja a születések számát, hiszen sokkal kevesebb nőnek kellene sokkal több gyermeket szülnie ahhoz, hogy több kisbaba jöjjön a világra. Ugyanakkor 2025-ben a térség más országaihoz képest a hazai születésszámok még a csökkenés ellenére is kedvezőbbek voltak, ráadásul nálunk ebben nincs szerepe a bevándorló hátterű nők gyermekvállalásának. Reménységre ad okot, hogy a bővülő családtámogatások mellett 2025-ben már többen házasodtak és több várandóst regisztráltak, mint egy évvel korábban, ami 2026-ra trendfordulót vetít előre a születések tekintetében is – jelezték.

Megjegyzik, az Európai Unió országaiban tapasztalható születésszám csökkenés annak ellenére következett be, hogy ma már az unióban minden negyedik újszülött bevándorló hátterű anyától származik.

Hazánkban a külső migráció nem befolyásolja a születések számát. Magyarországon nincs migrációs hatás, miközben magasabb az egy nőre jutó termékenységi ráta (2025-ben 1,31), mint más országok honos női népességében, ahol csak 1-1,2 gyermek jut egy nőre (a 2025-re vonatkozó becslések szerint 1,27 az EU-átlag), míg a külföldi bevándorló anyák esetében kettő feletti a termékenységi arányszám. Magyarországon a termékenységi ráta meghaladja a többi V4-ország és a balti tagállamok gyermekvállalási mutatóit – tájékoztattak.