Kínos halogatás a Tiszánál, képtelenek megnevezni a hiányzó, Borsod vármegyei képviselőjelöltjüket

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke még tavaly decemberre ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a Mezőkövesd központú borsodi választókerületben induló jelöltjük nevét, de ez a mai napig nem történt meg. A többi 105 tiszás jelölt november végén már ismert volt, ezért is furcsa, hogy a kormánypárti bástyának számító választókerületben az ígéretek ellenére is homály fedi Magyar Péterék kiszemeltjének személyét.

2026. 01. 16.
Kínosan hosszú ideje képtelenek megnevezni Magyar Péterék az egyetlen hiányzó egyéni képviselőjelöltjüket, holott már hivatalos az országgyűlési választások időpontja is, miután a köztársasági elnök bejelentette: április 12-én rendezik a voksolást. A határidők innentől egyértelműek, február 21-én kezdődik a jelöltek indulásához szükséges számú ajánlatok gyűjtése, ami március 6-án zárul.

A hagyományosan kormánypárti bástyának számító Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es számú országgyűlési egyéni választókerületében azonban a novemberi előválasztás óta csúszik a Tisza Párt képviselőjelöltjének megnevezése. 

A Mezőkövesdtől Nyékládházáig terjedő választókerületben Tállai András immár több mint másfél évtizede képviseli a Fideszt, a választásokon rendre magabiztosan nyeri el a mandátumot. Az sem erősíti Magyar Péterék esélyeit, hogy április 12-én az eddig bejelentett jelöltek ismeretében minden korábbinál színesebb mezőny állhat rajthoz: a DK, a Jobbik, az MSZP és a Mi Hazánk is ringbe száll a választókerület elhódításáért. Elvileg a Tisza is indít képviselőjelöltet, de a személyét a mai napig nem hozták nyilvánosságra.

Emlékezetes, hogy november 17-én éjszakába nyúlóan mutatta be a Tisza Párt azt a három-három személyt, akik az országos egyéni választókerületekben indultak az országgyűlési képviselő-jelöltségért. Magyar Péter pártelnök akkor kijelentette, hogy családi és egészségügyi okok miatt elhalasztották a jelöltállítást két körzetben is. Az egyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-es, a másik a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es választókerület volt. Utóbbi körzet közösségi oldalán akkor megjelent egy bejegyzés arról, hogy „a választókerületében a jelöltállítási folyamat később zajlik”. A követőktől pedig türelmet kértek. A poszt alatt a legfrissebb komment egy héttel ezelőtti, és a vélhetően Tisza-szimpatizáns azt sérelmezi, hogy még mindig nem lehet tudni, kit jelölnek Magyar Péterék.

Míg a nyíregyházi képviselőjelöltet – Gajdos László személyében – „közfelkiáltással” megszavazták a város egyik főterén rendezett tiszás fórumon, a borsodi aspiránsra azóta sem derült fény. 

A Népszava Magyar Péterék december 6-i kecskeméti nagygyűlésről szóló beszámolójában megszólaltatta Tarr Zoltán alelnököt, aki azt állította, hogy a borsodi 7-es választókerület tiszás képviselőjelöltje már megvan, a bejelentésre is sor kerül még decemberben. Ezzel szemben azóta sincs se híre, se hamva a Tisza rejtélyes borsodi jelöltjének. A párt honlapján a képviselőjelöltek listáját böngészve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es választókerületnél egy nagy kérdőjel és a „feltöltés folyamatban” szöveg látható.

 

Korábban azzal kérkedett Magyar Péter, hogy a Tisza már megnevezte a jelöltjeit, míg a Fidesz ezt később, éppen a múlt szombati kongresszusán tette meg. A kormánypártok januári jelöltállítása semmilyen hátrányt, vagy késedelmet nem jelent sem jogilag, sem a kampány tekintetében, az viszont magyarázatra szorul az ellenzéki szimpatizánsok körében is, hogy a Tisza Párt csaknem két hónappal a 105 egyéni képviselő-jelöltjének bemutatása után a hiányzó egyetlen, borsodi aspiránsát miért nem képes megnevezni. A késlekedés azért is érthetetlen, mert az idő nem Magyar Péteréknek dolgozik, hiszen az új jelöltek „felépítésére” egyébként is szűkös az április 12-ig hátralévő idő, így mindennap halogatás rontja a választási esélyeiket.

Ez egy esetben lehet mellékes körülmény: ha a hivatalosan hangoztatott álláspontjukkal szemben egy ismert, régi baloldali kádert indítanának.

 

               
       
       
       

