Kínos halogatás a Tiszánál, képtelenek megnevezni a hiányzó, Borsod vármegyei képviselőjelöltjüket

Kínosan hosszú ideje képtelenek megnevezni Magyar Péterék az egyetlen hiányzó egyéni képviselőjelöltjüket, holott már hivatalos az országgyűlési választások időpontja is, miután a köztársasági elnök bejelentette: április 12-én rendezik a voksolást. A határidők innentől egyértelműek, február 21-én kezdődik a jelöltek indulásához szükséges számú ajánlatok gyűjtése, ami március 6-án zárul.

A hagyományosan kormánypárti bástyának számító Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es számú országgyűlési egyéni választókerületében azonban a novemberi előválasztás óta csúszik a Tisza Párt képviselőjelöltjének megnevezése.

A Mezőkövesdtől Nyékládházáig terjedő választókerületben Tállai András immár több mint másfél évtizede képviseli a Fideszt, a választásokon rendre magabiztosan nyeri el a mandátumot. Az sem erősíti Magyar Péterék esélyeit, hogy április 12-én az eddig bejelentett jelöltek ismeretében minden korábbinál színesebb mezőny állhat rajthoz: a DK, a Jobbik, az MSZP és a Mi Hazánk is ringbe száll a választókerület elhódításáért. Elvileg a Tisza is indít képviselőjelöltet, de a személyét a mai napig nem hozták nyilvánosságra.

Emlékezetes, hogy november 17-én éjszakába nyúlóan mutatta be a Tisza Párt azt a három-három személyt, akik az országos egyéni választókerületekben indultak az országgyűlési képviselő-jelöltségért. Magyar Péter pártelnök akkor kijelentette, hogy családi és egészségügyi okok miatt elhalasztották a jelöltállítást két körzetben is. Az egyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-es, a másik a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es választókerület volt. Utóbbi körzet közösségi oldalán akkor megjelent egy bejegyzés arról, hogy „a választókerületében a jelöltállítási folyamat később zajlik”. A követőktől pedig türelmet kértek. A poszt alatt a legfrissebb komment egy héttel ezelőtti, és a vélhetően Tisza-szimpatizáns azt sérelmezi, hogy még mindig nem lehet tudni, kit jelölnek Magyar Péterék.

Míg a nyíregyházi képviselőjelöltet – Gajdos László személyében – „közfelkiáltással” megszavazták a város egyik főterén rendezett tiszás fórumon, a borsodi aspiránsra azóta sem derült fény.