Magyar Péter nem tudja abbahagyni a hazudozást + videó

Magyar Péter képtelen elszakadni az állandó hazudozástól – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt követően tette közzé bejegyzését, hogy Magyar Péter megpróbálta besározni a Hír TV-t, amely kérdéseket tett fel a Tisza Párt váci jelöltjének.

Az ügy előzménye, hogy a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjétől azt akarta megtudni a tévéstáb, hogy miért akadályozta néhány napja a Vác online újságíróját a munkájában, amikor a portál munkatársa kérdéseket tett fel neki. Szimon Renáta tiszás politikus akkor válasz helyett eltakarta a kamerát, később pedig dulakodás alakult ki a váci stáb és a tiszások között. A tiszás jelölt a Hír TV kérdéseire sem adott választ, néhány óra múlva azonban váratlan fordulatot vett az ügy.

Magyar Péter ugyanis a közösségi oldalán tett közzé egy posztot, amelyben azt írta, Szimon Renátát csütörtökön standolása közben megtámadták, egyik stábtagját pedig fojtogatták. A politikus azzal vádolta a Hír TV-t, hogy ezután érkezett a helyszínre, egy összehangolt akció keretében. A politikus azt írta: „Szinte azonnal a helyszínen termett a Hír TV riportere, és az áldozatokat kezdte el zaklatni. Egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó”. Ezzel a megnyilvánulásával Magyar Péter a sokadik támadást indította a televízió ellen.

Azonban az érintettek azt nyilatkozták, hogy

semmiféle dulakodás és fojtogatás nem történt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)