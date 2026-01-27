A Tisza felszívta a baloldali elitet, innen már nincs tovább

A Tisza Párt az egyik legfontosabb feladatát teljesítette azzal, hogy az ellenzéki oldalon a régi eliteket bedarálta – mutatott rá a közösségi oldalán Erdélyi Rezső Krisztián.

A Tisza Párt felszívta a baloldali elitet. Fotó: Havran Zoltán

A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette: a számok tükrében ennél többre jelenleg nem képes Magyar Péter pártja.

Kiüresedett a baloldali elit

Az elemző szerint az elmúlt időszakban látványos jelenség bontakozott ki az ellenzéki térfélen. Olyan pártok jelentették be sorra, hogy nem indulnak a választáson, amelyek egykor is csak korlátozott jelentőséggel bírtak, társadalmi támogatottságuk pedig valójában soha nem volt számottevő. A Momentum, az LMP, a Második Reformkor, a Megoldás Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Néppárt után azonban a legnagyobb súllyal az MSZP távolmaradása bír.

Erdélyi Rezső Krisztián szerint sokat elárul, hogy az MSZP esetében a pártelnök olyan semmitmondó nyilatkozatot tett, amelyet konkrét cáfolatként értékelni már önmagában is merész vállalás lenne. Ez az elemző olvasatában jól mutatja, mennyire

kiüresedett a korábbi baloldali politikai elit, amelyet a Tisza Párt megjelenése végleg háttérbe szorított.

A régi ellenzéki erők közül egyedül a Demokratikus Koalíció próbálkozik tovább, ám Erdélyi Rezső Krisztián szerint Jakab Péter leigazolása inkább a kétségbeesés jele, semmint egy új politikai korszak ígérete. A DK mozgástere beszűkült, és nem látszik olyan tartalmi megújulás, amely valódi alternatívát jelenthetne.

Az elemző hangsúlyozta: bár az ellenzéki elitek leváltása önmagában jelentős fegyvertény, Magyar Péter pártja ezen a ponton megrekedni látszik.

A politikai áttörés ugyanis nem követte a régi struktúrák felszámolását.

Erdélyi Rezső Krisztián emlékeztetett arra is, hogy több, egymástól független kutatóintézet mérései egy irányba mutatnak. A Nézőpont Intézet, a Magyar Társadalomkutató, a XXI. Század Intézet, a Századvég és az Alapjogokért Központ kutatásai egyaránt azt jelzik: a Fidesz stabilan őrzi az előnyét, miközben az ellenzéki oldalon nem körvonalazódik valódi kihívó.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)