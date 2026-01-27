magyar péterMSZPnézőpont intézettisza pártDK

A Tisza felszívta a baloldali elitet, innen már nincs tovább

Látványos átrendeződés zajlik az ellenzéki oldalon: miközben a Tisza Párt bedarálta a régi baloldali eliteket, a számok szerint ennél tovább már nem jut – állítja Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a sorozatos visszalépések, köztük az MSZP távolmaradása is azt mutatja, hogy az ellenzéki térfél kiüresedett, miközben Magyar Péter pártja politikai értelemben megrekedni látszik, a Fidesz pedig stabilan őrzi az előnyét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 20:48
Tisza Párt, Magyar Péter Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt az egyik legfontosabb feladatát teljesítette azzal, hogy az ellenzéki oldalon a régi eliteket bedarálta – mutatott rá a közösségi oldalán Erdélyi Rezső Krisztián.

Tisza Párt, baloldal, márki-zay péter, Karácsony,
A Tisza Párt felszívta a baloldali elitet. Fotó: Havran Zoltán

A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette: a számok tükrében ennél többre jelenleg nem képes Magyar Péter pártja.

 

Kiüresedett a baloldali elit

Az elemző szerint az elmúlt időszakban látványos jelenség bontakozott ki az ellenzéki térfélen. Olyan pártok jelentették be sorra, hogy nem indulnak a választáson, amelyek egykor is csak korlátozott jelentőséggel bírtak, társadalmi támogatottságuk pedig valójában soha nem volt számottevő. A Momentum, az LMP, a Második Reformkor, a Megoldás Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Néppárt után azonban a legnagyobb súllyal az MSZP távolmaradása bír.

Erdélyi Rezső Krisztián szerint sokat elárul, hogy az MSZP esetében a pártelnök olyan semmitmondó nyilatkozatot tett, amelyet konkrét cáfolatként értékelni már önmagában is merész vállalás lenne. Ez az elemző olvasatában jól mutatja, mennyire

kiüresedett a korábbi baloldali politikai elit, amelyet a Tisza Párt megjelenése végleg háttérbe szorított.

A régi ellenzéki erők közül egyedül a Demokratikus Koalíció próbálkozik tovább, ám Erdélyi Rezső Krisztián szerint Jakab Péter leigazolása inkább a kétségbeesés jele, semmint egy új politikai korszak ígérete. A DK mozgástere beszűkült, és nem látszik olyan tartalmi megújulás, amely valódi alternatívát jelenthetne.

Az elemző hangsúlyozta: bár az ellenzéki elitek leváltása önmagában jelentős fegyvertény, Magyar Péter pártja ezen a ponton megrekedni látszik.

A politikai áttörés ugyanis nem követte a régi struktúrák felszámolását.

Erdélyi Rezső Krisztián emlékeztetett arra is, hogy több, egymástól független kutatóintézet mérései egy irányba mutatnak. A Nézőpont Intézet, a Magyar Társadalomkutató, a XXI. Század Intézet, a Századvég és az Alapjogokért Központ kutatásai egyaránt azt jelzik: a Fidesz stabilan őrzi az előnyét, miközben az ellenzéki oldalon nem körvonalazódik valódi kihívó.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.