Új gyógyszer javíthatja a cukorbetegek életkilátásait

Nagyszabású nemzetközi kutatás vizsgálta, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében alkalmazott tirzepatid gyógyszer hogyan segít megelőzni a szív- és érrendszeri szövődményeket, a vizsgálatban a kelet-közép-európai egyetemek közül egyedüliként a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) vett részt – tudatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden.

A világ egyik legnagyobb presztízsű orvostudományi folyóiratában, a The New England Journal of Medicine hasábjain jelent meg decemberben az a tanulmány, amely harminc ország, több mint hatszáz vizsgálóhelyén, négy éven át zajló, 13 ezernél is több beteg adatait értékelő kutatás eredményeit foglalja össze.

Várkonyi Tamás professzor, az SZTE Belgyógyászati Klinika igazgatója, aki nemzeti koordinátorként vett részt a munkában közölte,

a tirzepatid egy olyan gyógyszercsalád továbbfejlesztett tagja, amely a bélrendszeren keresztül aktiválódó hormonrendszer hatását fokozza.

Cukorbetegség esetén a szív- és érrendszeri betegségek kockázata 2-4-szeresére nő, ezért minden lehetséges eszközt meg kell ragadni ennek csökkentésére. A vizsgálat elsődleges végpontjai között szerepelt a szív-érrendszeri eredetű halálozás, az infarktus és a stroke előfordulása.

A szakemberek a vizsgálatok során a páciensek egy részének tirzepatid nevű hatóanyagot, másik felének pedig egy már korábban bizonyított gyógyszert adtak.

Az eredmények azt igazolták, hogy a három szív-érrendszeri betegség előfordulását ugyanolyan mértékben csökkenti mindkét készítmény.

A tirzepatid az első olyan, bélrendszeren keresztül ható gyógyszer, amely egyszerre két hormon hatását képes fokozni. A szakemberek arról is gyűjtöttek adatokat, milyen mértékben csökkenti a vércukorszintet, a testsúlyt és a vérzsírokat. A pácienseknél ezekben a paraméterekben is kifejezetten markáns javulást tapasztaltak.

A tirzepatid alkalmazása mellett a betegek testsúlya átlagosan több mint 11 kilogrammal csökkent, ami lényegesen nagyobb mértékű fogyás, mint a korábban alkalmazott készítmények esetében

– tudatta a professzor.