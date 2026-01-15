karácsony gergelymozgalomnyomozás

Újabb baloldali bűnügyben várható fordulat

Akár heteken belül lezárhatja az adóhatóság a Karácsony Gergely által fémjelzett 99 Mozgalom zavaros pénzügyeit érintő, több száz milliós költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával zajló nyomozást – értesült a Magyar Nemzet. Az eljárásban a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor már gyanúsított, de elképzelhető, hogy a nyomozás célkeresztjébe más szereplők is bekerülnek.

2026. 01. 15. 5:17
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Hamarosan befejeződhet a mikroadományok meseszerű történetéről elhíresült, azóta már kámforrá vált 99 Mozgalom ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozása – tudta meg a Magyar Nemzet. A Karácsony Gergely alapította és a 2021-es előválasztási kampányát, illetve miniszterelnökké választását elősegíteni hivatott egyesület bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatt azt követően robbant ki botrány, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentését, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készült.

Bűncselekménygyanús pénzbefizetés

A dokumentumból kiderült például, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző, Karácsony Gergely bizalmasának számító 

Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára,

döntően euróban és angol fontban.

Irigykedhetne Andersen

Karácsony Gergely a jelentés után kis, majd nagy ládikákban gyűjtött mikroadományokról kezdett beszélni. Az ügyben költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanújával zajlik nyomozás az adóhatóságnál

Perjést okirat-hamisítással gyanúsították meg,

Karácsony másik bizalmasa, Tordai Csaba ügyvédi irodájában pedig kétszer is volt már házkutatás. Úgy tudjuk, az ügyben továbbra is Perjés az egyetlen gyanúsított.

Az OTP is feljelentést tett

A történet lényege röviden úgy foglalható össze, hogy az állítólagos mikroadományokkal összefüggésben feljelentést tett az OTP, amit egy belső vizsgálat előzött meg. 

A pénzintézet ellenőrzése lényegében azt állapította meg, hogy az adományládákba nem is férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által a banknak bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt.

Kiderült az is, hogy a nagyrészt euró- és fontbankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A vizsgálat ezek alapján leginkább azt valószínűsítette, hogy mikroadományok nem kerültek szóba.

Hegyi Zoltán
idezojelekdon

A Dontól az inuitokig

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Grönland hovatartozását illetően, erkölcsi alapon Dániának sincs miért ugrálnia.

