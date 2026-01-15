Újabb baloldali bűnügyben várható fordulat

Hamarosan befejeződhet a mikroadományok meseszerű történetéről elhíresült, azóta már kámforrá vált 99 Mozgalom ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozása – tudta meg a Magyar Nemzet. A Karácsony Gergely alapította és a 2021-es előválasztási kampányát, illetve miniszterelnökké választását elősegíteni hivatott egyesület bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatt azt követően robbant ki botrány, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentését, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készült.

Bűncselekménygyanús pénzbefizetés

A dokumentumból kiderült például, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző, Karácsony Gergely bizalmasának számító

Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára,

döntően euróban és angol fontban.

Irigykedhetne Andersen

Karácsony Gergely a jelentés után kis, majd nagy ládikákban gyűjtött mikroadományokról kezdett beszélni. Az ügyben költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanújával zajlik nyomozás az adóhatóságnál.

Perjést okirat-hamisítással gyanúsították meg,

Karácsony másik bizalmasa, Tordai Csaba ügyvédi irodájában pedig kétszer is volt már házkutatás. Úgy tudjuk, az ügyben továbbra is Perjés az egyetlen gyanúsított.

Az OTP is feljelentést tett

A történet lényege röviden úgy foglalható össze, hogy az állítólagos mikroadományokkal összefüggésben feljelentést tett az OTP, amit egy belső vizsgálat előzött meg.

A pénzintézet ellenőrzése lényegében azt állapította meg, hogy az adományládákba nem is férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által a banknak bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt.

Kiderült az is, hogy a nagyrészt euró- és fontbankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A vizsgálat ezek alapján leginkább azt valószínűsítette, hogy mikroadományok nem kerültek szóba.