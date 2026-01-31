Rendkívüli

Orbán Viktor: A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni + videó

Újra nagyot ment Hann Endre – szakértő vette észre, mi nem stimmel a Medián adataival

„Valami nem stimmel a Medián számaival” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, miután a HVG print kiadásában megjelent kutatás szerint a magyarok 90, a fiatalok 93 százaléka biztos részvételt ígér a választáson.

2026. 01. 31.
2026. 01. 31. 13:37
Kételyeket váltott ki a HVG-ben megjelent Medián közvélemény-kutatása: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a rendkívül magas, 90 százalék feletti részvételi szándék önmagában is gyanús, és alapjaiban kérdőjelezi meg a felmérés megbízhatóságát.

Fotó: Mráz Ágoston Facebook-oldala

Mráz Ágoston Sámuel a közösségi oldalán komoly kételyeket fogalmazott meg a Medián közvélemény-kutatással kapcsolatban. Egy, az adatok mellé csatolt grafikonhoz azt írta: szerinte „valami nem stimmel a Medián számaival”.

A HVG-ben közölt eredmények alapján 

ugyanis a magyarok 90, míg a fiatalok 93 százaléka biztos részvételt ígért a választásokon. 

Mráz Ágoston kiemeli, már egyetlen hibás adat is alapjaiban kérdőjelezheti meg egy kutatás hitelességét.

Egy felmérésben egy téves szám olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkreteszi

– fogalmazott, hozzátéve: ezekkel az arányokkal nehéz komolyan venni a Medián mérését.

A Medián felmérései körül korábban is akadtak viták, egyik kutatásuk után pedig már maga Hann Endre is magyarázkodásba kezdett. A cég ügyvezetője előre jelezte: 

nem zárható ki, hogy az áprilisi választási eredmény jelentősen eltér majd a mostani prognózisuktól.

 A régi baloldali kutató januári felmérése szerint nőtt a különbség a két nagy párt között, méghozzá Magyar Péterék javára: a Tisza 51 százalékon áll a választani tudó biztos szavazók körében, szemben a Fidesz 39 százalékával.  

Erről kérdezték az ATV Start című műsorában az egyik reggel Hann Endrét, aki a főbb adatok ismertetése után arról beszélt: 

Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot. És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta.

 Azt is hozzáfűzte, reméli, hogy nem fognak nagyot tévedni, de ez még semmiképp sem előrejelzés.

Videó 04:29-től:

Borítókép: Hann Endre, a Medián vezetője (Forrás: Forrás: YouTube / ATV)

               
       
       
       

