Újra nagyot ment Hann Endre – szakértő vette észre, mi nem stimmel a Medián adataival

Kételyeket váltott ki a HVG-ben megjelent Medián közvélemény-kutatása: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a rendkívül magas, 90 százalék feletti részvételi szándék önmagában is gyanús, és alapjaiban kérdőjelezi meg a felmérés megbízhatóságát.
Mráz Ágoston Sámuel a közösségi oldalán komoly kételyeket fogalmazott meg a Medián közvélemény-kutatással kapcsolatban. Egy, az adatok mellé csatolt grafikonhoz azt írta: szerinte „valami nem stimmel a Medián számaival”.
A HVG-ben közölt eredmények alapján
ugyanis a magyarok 90, míg a fiatalok 93 százaléka biztos részvételt ígért a választásokon.
Mráz Ágoston kiemeli, már egyetlen hibás adat is alapjaiban kérdőjelezheti meg egy kutatás hitelességét.
Egy felmérésben egy téves szám olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkreteszi
– fogalmazott, hozzátéve: ezekkel az arányokkal nehéz komolyan venni a Medián mérését.
A Medián felmérései körül korábban is akadtak viták, egyik kutatásuk után pedig már maga Hann Endre is magyarázkodásba kezdett. A cég ügyvezetője előre jelezte:
nem zárható ki, hogy az áprilisi választási eredmény jelentősen eltér majd a mostani prognózisuktól.
A régi baloldali kutató januári felmérése szerint nőtt a különbség a két nagy párt között, méghozzá Magyar Péterék javára: a Tisza 51 százalékon áll a választani tudó biztos szavazók körében, szemben a Fidesz 39 százalékával.
Erről kérdezték az ATV Start című műsorában az egyik reggel Hann Endrét, aki a főbb adatok ismertetése után arról beszélt:
Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot. És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta.
Azt is hozzáfűzte, reméli, hogy nem fognak nagyot tévedni, de ez még semmiképp sem előrejelzés.
Videó 04:29-től:
