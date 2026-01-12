Útszóró sót lopott a felelőtlen tolvaj a nyílt utcán

Budapesten egy kamerafelvétel rögzítette, amint egy férfi egy útszóró sót tartalmazó konténerből lapátolja a síkosságmentesítéshez használt anyagot az autója csomagtartójába – írta a Vezess. hu.

Az útszóró sót a város közútjain a síkosság csökkentésére használják, különösen télies időjárás esetén, így az ilyen lopás nemcsak szabálytalanság, hanem a csúszásmentesítés akadályozása is.

A narancssárga konténerekben elhelyezett só vagy alternatív síkosságmentesítő anyagok célja épp az, hogy gyorsan biztosítsák a biztonságos közlekedést a helyi szakaszokon.