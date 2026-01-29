Bravúros műtét Pécsen: mérföldkő a szerváltültetésben

A magyar szervátültetés jelentős mérföldkőhöz érkezett: január 20-án elvégezték az első keresztdonációs vesetranszplantációt – közölte a Pécsi Tudományegyetem. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Sebészeti Klinikán két nő kapott új vesét egy speciális, országos élődonoros vesecsereprogram keretében. A program lényege, hogy

ha egy betegen és a saját donorjánál valamilyen orvosszakmai okból nem végezhető el közvetlenül a transzplantáció, akkor egy másik, hasonló helyzetben lévő párral cserélnek donort.

A programba jelentkező párok között az optimálisan kompatibilis párosítások keresése egy erre kifejlesztett szoftver segítségével történik. Ebben az esetben a két házaspár férfitagjai adták veséiket a másik pár nőtagjainak.

A műtétek sikeresek voltak, mind a négy érintett személy jól van.

A 2024 júniusában indult, országosan egységes program célja, hogy a jogszabályi lehetőségeket kihasználva minél több, transzplantációra szoruló betegnek biztosítsanak esélyt a gyógyulásra.

