Amíg a kormány világszínvonalú onkológiai centrumot nyitott Nógrádban is, a Tisza kórházakat zárna be

Évtizedek óta 2023-ban először vált helyben elérhetővé a sugárterápia Nógrád vármegyében – a daganatos betegeknek így már nem kell Budapestre vagy Miskolcra utazniuk a kezelésekért. A 17,5 milliárd forintos fejlesztés részeként csúcstechnológiás onkológiai centrum nyílt a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy régóta fennálló hiányosság szűnt meg a magyar egészségügyben. Hosszú évtizedeken át Nógrád volt az ország „fehér foltja”: az egyetlen térség, ahol a daganatos betegek nem fértek hozzá helyben a sugárterápiához, ami napi szintű, kimerítő utazást jelentett a legyengült pácienseknek.

Az államtitkár szerint a változást 2023-ban egy átfogó, 17,5 milliárd forintos beruházás hozta el, amelynek központi eleme az új onkológiai centrum lett.

A háromszintes, mintegy 3300 négyzetméteres, csúcstechnológiás létesítményben az alagsorban speciális betonbunkerekben kaptak helyet a legmodernebb Varian lineáris gyorsítók, amelyek milliméteres pontossággal végzik a sugárkezeléseket, a földszinten CT- és MR-berendezések, valamint szakrendelők biztosítják a gyors diagnosztikát, az emeleten pedig egy 25 székes kemoterápiás részleg várja a betegeket méltó, korszerű körülmények között.

Takács Péter hangsúlyozta:

a fejlesztés legnagyobb jelentősége abban áll, hogy a betegeknek többé nem kell választaniuk a pihenés és a gyógyulás között. A centrális ellátásnak köszönhetően minden vizsgálat és kezelés egy helyen, utazás nélkül elérhető.

Az államtitkár szerint a beruházás valódi esélyegyenlőséget teremtett a régióban élők számára, és bizonyítja, hogy Nógrád vármegyében is világszínvonalú gyógyítás érhető el.

