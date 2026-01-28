Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

takács péternógrádfejlesztéskórház

Amíg a kormány világszínvonalú onkológiai centrumot nyitott Nógrádban is, a Tisza kórházakat zárna be

Miközben Nógrádban világszínvonalú onkológiai centrum nyílt 17,5 milliárd forintos beruházással, addig a Tisza részéről kórházbezárásokról szóló nyilatkozatok borzolják a kedélyeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 11:33
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évtizedek óta 2023-ban először vált helyben elérhetővé a sugárterápia Nógrád vármegyében – a daganatos betegeknek így már nem kell Budapestre vagy Miskolcra utazniuk a kezelésekért. A 17,5 milliárd forintos fejlesztés részeként csúcstechnológiás onkológiai centrum nyílt a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban.

Csúcstechnológiás onkológiai centrum nyílt a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban. Forrás: Facebook

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy régóta fennálló hiányosság szűnt meg a magyar egészségügyben. Hosszú évtizedeken át Nógrád volt az ország „fehér foltja”: az egyetlen térség, ahol a daganatos betegek nem fértek hozzá helyben a sugárterápiához, ami napi szintű, kimerítő utazást jelentett a legyengült pácienseknek.

Az államtitkár szerint a változást 2023-ban egy átfogó, 17,5 milliárd forintos beruházás hozta el, amelynek központi eleme az új onkológiai centrum lett.

A háromszintes, mintegy 3300 négyzetméteres, csúcstechnológiás létesítményben az alagsorban speciális betonbunkerekben kaptak helyet a legmodernebb Varian lineáris gyorsítók, amelyek milliméteres pontossággal végzik a sugárkezeléseket, a földszinten CT- és MR-berendezések, valamint szakrendelők biztosítják a gyors diagnosztikát, az emeleten pedig egy 25 székes kemoterápiás részleg várja a betegeket méltó, korszerű körülmények között.

Takács Péter hangsúlyozta: 

a fejlesztés legnagyobb jelentősége abban áll, hogy a betegeknek többé nem kell választaniuk a pihenés és a gyógyulás között. A centrális ellátásnak köszönhetően minden vizsgálat és kezelés egy helyen, utazás nélkül elérhető.

Az államtitkár szerint a beruházás valódi esélyegyenlőséget teremtett a régióban élők számára, és bizonyítja, hogy Nógrád vármegyében is világszínvonalú gyógyítás érhető el.

A Tisza kórházakat zárna be

Mint megírtuk, a Tisza gazdasági megszorítócsomagja utalást tesz arra is, hogy az állam a kórházakon és az egészségügyi ellátásokon spórolna. A dokumentum szerint: 

A magyar egészségügyi reform hibrid modellt alakít ki, amely ötvözi az állami garanciát, a magánbiztosítói versenyt és a társadalmi szolidaritást. Ezáltal fenntartható finanszírozás, csökkenő egyenlőtlenségek, jobb egészségi állapot és nagyobb társadalmi bizalom érhető el.

 

Borítókép: Takács Péter a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban járt (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu