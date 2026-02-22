A rövid videón az látható, hogy két fekete ruhás férfi láthatóan annak akarata ellenére betuszkol egy férfit az autóba. A jelenet közben egy harmadik illető is odalép hozzájuk, mintha szükség esetén segítene az akcióban. A felvétel készítője nem avatkozik közbe, a jelenet néhány másodperc alatt lezajlik.
Újabb felkavaró videó a kényszersorozásról Ukrajnában
Ismét nagy felháborodást váltott ki egy, a közösségi médiában terjedő videó, amelyen a felirat szerint Hmelnickij városában egy férfit erőszakkal tesznek be egy járműbe. Sokak szerint az ukrajnai kényszersorozás módszereitől és a mozgósítás során alkalmazott fellépéstől már legalább annyira tartanak az emberek, mint magától a katonai szolgálattól.
A videóhoz csatolt szöveg szerint „újabb önkéntest” vittek el – utalva a kötelező mozgósításra.
Az elmúlt hónapokban több hasonlóan sokkoló tartalom is napvilágot látott.
Egy Telegram-csoportban közzétett videó szerint Odesszában a TCK emberei erőszakkal feltuszkoltak egy férfit egy buszra, miközben a jelenlévők döbbenten figyelték az eseményeket. A felvételen az is látszik, hogy az intézkedés után a férfiak nyugodtan továbbindultak egy másik busz felé, ahol egy feltételezett irányító várta őket, aki végig figyelemmel kísérte az akciót.
Egy Harkivban készült, közösségi médiában terjedő felvétel szerint három TCK-s egy férfira rontott, a földre teperte, majd lefogva fojtogatta. A videó közzétevője ironikusan azt írta: talán a „digitális védelmi miniszter” nem látja az ilyen felvételeket, különben már reagált volna az esetre.
Egy sokadik felvételen a toborzók még egy teherautó fülkéjébe is bemásztak az ablakon keresztül, csak hogy kiráncigálják onnan a kiszemelt férfit.
Borítókép: Az ukrán területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) emberei akcióban (Fotó: AFP)
Brit szál az orosz altábornagy elleni merénylet ügyében
Nagy-Britannia is érintett az orosz Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merényletkísérletben – nyilatkozta az FSZB igazgatója.
Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál
Az amerikai titkosszolgálat ügynökei lelőttek egy fegyveres férfit, aki megpróbált behatolni Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának biztonsági zónájába.
Az emirátusokban tárgyalt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója
Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint a világpolitikai történések és az azokra adható lehetséges válaszok voltak Biró Marcell emirátusokban történő kétnapos látogatásának fő témái.
A spanyol baloldali politikus a népességcserét élteti
Irene Montero nem titkolja, hogy mit szeretne tenni.
