Újabb felkavaró videó a kényszersorozásról Ukrajnában

Ismét nagy felháborodást váltott ki egy, a közösségi médiában terjedő videó, amelyen a felirat szerint Hmelnickij városában egy férfit erőszakkal tesznek be egy járműbe. Sokak szerint az ukrajnai kényszersorozás módszereitől és a mozgósítás során alkalmazott fellépéstől már legalább annyira tartanak az emberek, mint magától a katonai szolgálattól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 16:52
Az ukrán területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) emberei akcióban Forrás: AFP
A rövid videón az látható, hogy két fekete ruhás férfi láthatóan annak akarata ellenére betuszkol egy férfit az autóba. A jelenet közben egy harmadik illető is odalép hozzájuk, mintha szükség esetén segítene az akcióban. A felvétel készítője nem avatkozik közbe, a jelenet néhány másodperc alatt lezajlik.

Az ukrán SZBU és TCK emberei egy nagyobb akció keretén belül kutatják fel a kényszersorozás elől bujkálókat
Az ukrán SZBU és TCK emberei egy nagyobb akció keretén belül kutatják fel a kényszersorozás elől bujkálókat. Fotó: AFP

A videóhoz csatolt szöveg szerint „újabb önkéntest” vittek el – utalva a kötelező mozgósításra. 

Az elmúlt hónapokban több hasonlóan sokkoló tartalom is napvilágot látott.

Egy Telegram-csoportban közzétett videó szerint Odesszában a TCK emberei erőszakkal feltuszkoltak egy férfit egy buszra, miközben a jelenlévők döbbenten figyelték az eseményeket. A felvételen az is látszik, hogy az intézkedés után a férfiak nyugodtan továbbindultak egy másik busz felé, ahol egy feltételezett irányító várta őket, aki végig figyelemmel kísérte az akciót.

Egy Harkivban készült, közösségi médiában terjedő felvétel szerint három TCK-s egy férfira rontott, a földre teperte, majd lefogva fojtogatta. A videó közzétevője ironikusan azt írta: talán a „digitális védelmi miniszter” nem látja az ilyen felvételeket, különben már reagált volna az esetre.

Egy sokadik felvételen a toborzók még egy teherautó fülkéjébe is bemásztak az ablakon keresztül, csak hogy kiráncigálják onnan a kiszemelt férfit.

Borítókép: Az ukrán területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) emberei akcióban (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

