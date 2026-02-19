Rendkívüli

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Este rabolták el a sorozók – sokkoló videó Ukrajnából

A Telegramon terjedő felvétel szerint egy férfit több egyenruhás rángat egy lakótelep előtt parkoló furgonba az ukrajnai Luck városában. Itt az erőszakos mogósítás újabb példája.

2026. 02. 19. 10:27
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az elmúlt időszakban több, Ukrajnában készült videó jelent meg a közösségi médiában, amelyeken erőszakos mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig kegyetlenebbnél kegyetlenebb megoldásokkal próbálják orvosolni ezt – írja az Origo.

Durva kényszersorozásról szóló felvételek érkeznek nap mint nap Ukrajnából (Fotó: AFP)
A legfrissebb felvételen az látható, hogy több egyenruhás egy férfit vonszol egy lakótelep előtt parkoló furgonhoz az esti órákban, majd beteszik a járműbe, és viszik a frontra.

Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel a helyszínen lévő toborzók felé lendül, majd azok távoznak a helyszínről, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

Kijevből terjedő felvétel szerint egy férfi menekülni próbál, de több egyenruhás utoléri, lefogja, majd egy járműhöz vonszolja, hogy elhajtsanak vele.

Egy másik esetben egy fiatal férfi a sorozók elől a forgalmas úttestre futott, és a járművek között próbált átkelni az út túloldalára. A felvételek szerint egy autó elütötte.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

