Este rabolták el a sorozók – sokkoló videó Ukrajnából

A legfrissebb felvételen az látható, hogy több egyenruhás egy férfit vonszol egy lakótelep előtt parkoló furgonhoz az esti órákban, majd beteszik a járműbe, és viszik a frontra.

Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel a helyszínen lévő toborzók felé lendül, majd azok távoznak a helyszínről, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.