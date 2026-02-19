Az elmúlt időszakban több, Ukrajnában készült videó jelent meg a közösségi médiában, amelyeken erőszakos mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig kegyetlenebbnél kegyetlenebb megoldásokkal próbálják orvosolni ezt – írja az Origo.
Este rabolták el a sorozók – sokkoló videó Ukrajnából
A Telegramon terjedő felvétel szerint egy férfit több egyenruhás rángat egy lakótelep előtt parkoló furgonba az ukrajnai Luck városában. Itt az erőszakos mogósítás újabb példája.
A legfrissebb felvételen az látható, hogy több egyenruhás egy férfit vonszol egy lakótelep előtt parkoló furgonhoz az esti órákban, majd beteszik a járműbe, és viszik a frontra.
Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel a helyszínen lévő toborzók felé lendül, majd azok távoznak a helyszínről, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.
További Külföld híreink
Kijevből terjedő felvétel szerint egy férfi menekülni próbál, de több egyenruhás utoléri, lefogja, majd egy járműhöz vonszolja, hogy elhajtsanak vele.
Egy másik esetben egy fiatal férfi a sorozók elől a forgalmas úttestre futott, és a járművek között próbált átkelni az út túloldalára. A felvételek szerint egy autó elütötte.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel
Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról.
Magyarország szerepe és tekintélye nő a Béketanácsban + videó
Hazánk Béketanácsban betöltött szerepe a külpolitikai siker bizonyítéka – mondta Deák Dániel a Magyar Nemzetnek.
Börtönnel fenyegették meg Orbán Viktort az ukránok, Putyint is emlegették
Az ukránok a Tiszának szurkolnak.
Szijjártó Péter fontos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
A határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel
Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról.
Magyarország szerepe és tekintélye nő a Béketanácsban + videó
Hazánk Béketanácsban betöltött szerepe a külpolitikai siker bizonyítéka – mondta Deák Dániel a Magyar Nemzetnek.
Börtönnel fenyegették meg Orbán Viktort az ukránok, Putyint is emlegették
Az ukránok a Tiszának szurkolnak.
Szijjártó Péter fontos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
A határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!