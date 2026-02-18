Tilki Attila: Drótkerítéssel tartják vissza a menekülőket a magyar–ukrán határon

Az eset kapcsán lapunknak nyilatkozott Tilki Attila, aki több határ menti települést képvisel a térségben. A képviselő elmondta: a kerítésépítés nem új fejlemény.

Ez nem mostani folyamat. Kora tavasztól folyamatosan építik ki az új drótkerítést. Ahol volt régi, elhasználódott szakasz, ott azt lecserélik

– fogalmazott. Hozzátette: a Magosliget és Kispalád közötti határszakaszon is nemrég készült el egy új kerítésrész.

Tilki Attila arról is beszélt, hogy a térségben érzékelhetően megnőtt a zöldhatáron történő átkelési kísérletek száma. Mint mondta, 24 olyan település tartozik a körzetéhez, amelyek közvetlenül határosak Kárpátaljával, és több helyen tapasztalható próbálkozás.

Egyre több a zöldhatáron való átkelési kísérlet. Van tudomásom arról is, hogy konkrétan sérülések is történtek. Úgy jöttek át, hogy a hasukon, a lábukon látszott: a drótra akadtak fel, úgy érkeztek ide hozzánk

– mondta.