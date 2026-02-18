Az ukrán–magyar határ egy szakaszán drótkerítést húznak fel az ukrán katonák. Bohár Dániel a Facebookon erről megosztott egy videót is. Szerinte az intézkedés célja, hogy megakadályozzák a férfiak szökését az ukrajnai kényszersorozás elől, ugyanis, mint mondta, a sorozók brutális módszerekkel gyűjtik össze az embereket, ezért sokan az ország elhagyását választják, amire az ukrán katonai vezetés a határ lezárásával reagál.
Tilki Attila: Drótkerítéssel tartják vissza a menekülőket a magyar–ukrán határon
Drótkerítést húznak fel az ukrán–magyar határ egy szakaszán – a közösségi médiában terjedő felvételek szerint ukrán katonák dolgoznak a határ mentén. A videó kapcsán lapunknak nyilatkozó Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye országgyűlési képviselője elmondta: a megerősítések hónapok óta zajlanak, miközben a térségben egyre többen próbálnak a zöldhatáron át Magyarországra jutni – állítása szerint sokan a mozgósítás elől menekülnek, több sérülés is történt, és a Tiszánál halálesetekről is tudni lehet.
Az eset kapcsán lapunknak nyilatkozott Tilki Attila, aki több határ menti települést képvisel a térségben. A képviselő elmondta: a kerítésépítés nem új fejlemény.
Ez nem mostani folyamat. Kora tavasztól folyamatosan építik ki az új drótkerítést. Ahol volt régi, elhasználódott szakasz, ott azt lecserélik
– fogalmazott. Hozzátette: a Magosliget és Kispalád közötti határszakaszon is nemrég készült el egy új kerítésrész.
Tilki Attila arról is beszélt, hogy a térségben érzékelhetően megnőtt a zöldhatáron történő átkelési kísérletek száma. Mint mondta, 24 olyan település tartozik a körzetéhez, amelyek közvetlenül határosak Kárpátaljával, és több helyen tapasztalható próbálkozás.
Egyre több a zöldhatáron való átkelési kísérlet. Van tudomásom arról is, hogy konkrétan sérülések is történtek. Úgy jöttek át, hogy a hasukon, a lábukon látszott: a drótra akadtak fel, úgy érkeztek ide hozzánk
– mondta.
A képviselő elmondta, hogy a Tiszán keresztül is próbálkoznak az átkeléssel.
A Tiszán próbálkoztak, nem egy volt, aki megfulladt. Itt folyamatosan jönnek az emberek. Egyre szigorúbb a határellenőrzés és a határátkelés, de a csempészhálózatok megvannak a túloldalon, és azok működtetik a rendszert
– fogalmazott.
A politikus szerint a határ menti sávot több helyen megtisztították, és ahol nincs természetes határ – például a Tisza –, ott mindenütt megjelent a kerítés. Példaként említette Barabást, Beregsurányt és Lónyát is.
A képviselő a közösségi oldalán közzétett fotójáról azt is elmondta, hogy a felvételeken egy olyan katonai jármű látható, amely korábban a német hadseregnél volt rendszerben. Lapunknak úgy fogalmazott: vélhetően külföldi segélyből származhat, de erről hivatalos megerősítés nincs.
Tilki Attila szerint a határ menti mozgások hátterében több tényező áll, köztük a háborús helyzet és az Ukrajnában érvényben lévő mozgósítás.
Borítókép: Drótkerítés az ukrán–magyar határ egy szakaszán (Forrás: Dr. Tilki Attila Facebook-oldala)
