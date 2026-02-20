Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek + videó

Az elmúlt időszakban több, Ukrajnában készült videó jelent meg a közösségi médiában, amelyeken erőszakos mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig kegyetlenebbnél kegyetlenebb megoldásokkal próbálják orvosolni ezt. Egy dokumentált esetben egy férfit hatalmas erővel vágtak földhöz a toborzótisztek.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, aki egy panel ablakából vette videóra a történteket.

Egy másik, Telegramon terjedő felvétel szerint egy férfit több egyenruhás rángatott ki egy lakótelepről, hogy egy furgonba tuszkolják.

