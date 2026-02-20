A területi toborzóközpontok (TCK) gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot. A TCK munkatársai, akiket sokan csak Zelenszkij emberrablóiként emlegetnek, négy éve szabadon garázdálkodnak Ukrajnában. Gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy az utcán. Számos felvétel került nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozás bevett gyakorlatáról, kényszerítésekről, illetve esetekről, amikor a toborzók – látszólag bármiféle indok nélkül – erőszakot alkalmaztak civilekkel szemben.
Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek + videó
Az ukrajnai területi toborzóközpontok működését egyre több panasz éri, amit a nyilvánosságra került felvételek is megerősítenek. A közösségi médiában terjedő videók szerint Zelenszkij emberrablói a kényszersorozás során az erőszaktól sem riadnak vissza. Egy Odesszában készült felvételen például egy toborzótiszt fényes nappal, az utcán ütlegelt egy fiatal férfit.
Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat, írja az Origo.
Egy Odesszából előkerült felvételen az látható, hogy egy toborzótiszt fényes nappal, ököllel ütlegelt egy a fiatal férfit. Végül a többi TCK-snak kellett közbeavatkoznia.
Az elmúlt időszakban több, Ukrajnában készült videó jelent meg a közösségi médiában, amelyeken erőszakos mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig kegyetlenebbnél kegyetlenebb megoldásokkal próbálják orvosolni ezt. Egy dokumentált esetben egy férfit hatalmas erővel vágtak földhöz a toborzótisztek.
Mit csinál? Csak állt ott!
– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, aki egy panel ablakából vette videóra a történteket.
Egy másik, Telegramon terjedő felvétel szerint egy férfit több egyenruhás rángatott ki egy lakótelepről, hogy egy furgonba tuszkolják.
Borítókép: Zelenszkij és egy ukrán katona (Fotó: AFP)
