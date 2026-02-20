Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

kényszersorozás

Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek + videó

Az ukrajnai területi toborzóközpontok működését egyre több panasz éri, amit a nyilvánosságra került felvételek is megerősítenek. A közösségi médiában terjedő videók szerint Zelenszkij emberrablói a kényszersorozás során az erőszaktól sem riadnak vissza. Egy Odesszában készült felvételen például egy toborzótiszt fényes nappal, az utcán ütlegelt egy fiatal férfit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 11:28
Zelenszkij és egy ukrán katona Forrás: AFP
A területi toborzóközpontok (TCK) gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot. A TCK munkatársai, akiket sokan csak Zelenszkij emberrablóiként emlegetnek, négy éve szabadon garázdálkodnak Ukrajnában. Gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy az utcán. Számos felvétel került nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozás bevett gyakorlatáról, kényszerítésekről, illetve esetekről, amikor a toborzók – látszólag bármiféle indok nélkül – erőszakot alkalmaztak civilekkel szemben.

A kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált
A kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált
Fotó: AFP

Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat, írja az Origo.

Egy Odesszából előkerült felvételen az látható, hogy egy toborzótiszt fényes nappal, ököllel ütlegelt egy a fiatal férfit. Végül a többi TCK-snak kellett közbeavatkoznia.

Az elmúlt időszakban több, Ukrajnában készült videó jelent meg a közösségi médiában, amelyeken erőszakos mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig kegyetlenebbnél kegyetlenebb megoldásokkal próbálják orvosolni ezt. Egy dokumentált esetben egy férfit hatalmas erővel vágtak földhöz a toborzótisztek.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, aki egy panel ablakából vette videóra a történteket.

Egy másik, Telegramon terjedő felvétel szerint egy férfit több egyenruhás rángatott ki egy lakótelepről, hogy egy furgonba tuszkolják. 

Borítókép: Zelenszkij és egy ukrán katona (Fotó: AFP)

