Hosszabbításban dőlt el a hokifinálé: 46 év után ismét olimpiai bajnok az Egyesült Államok

A világ legszínvonalasabb bajnokságának, az észak-amerikai NHL-nek a játékosai tizenkét év után tértek vissza az ötkarikás játékokra, így egyértelműen a sportág őshazája, Kanada, valamint az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja számított a legnagyobb favoritnak már a téli olimpia előtt is. Az utolsó NHL-es olimpián (Szocsi, 2014) a juharlevelesek könnyedén vitték haza az aranyérmet, és az már a kilencedik címük volt. Az amerikaiak eddig csak hazai pályán (1960-ban és 1980-ban) tudtak diadalmaskodni az ötkarikás játékokon, azóta 2002-ben és 2010-ben is elveszítették a kanadaiak elleni döntőt. A mostani olimpián a csoportkörből mindkét válogatott könnyedén jutott tovább, az egyenes kieséses szakaszban viszont már adódtak gondok. Az USA a svédek elleni negyeddöntőből hosszabbítást követően jutott tovább, majd Szlovákia búcsúztatásával lett döntős, Kanada pedig alaposan megszenvedett a negyeddöntőben a csehek és a legjobb négy között a címvédő finnek ellen is. A finálé legnagyobb hiányzó egyértelműen a kanadai csapatkapitány, Sidney Crosby volt, aki a csehek elleni meccsen megsérült.

Harmadik olimpiai aranyát nyerte az Egyesült Államok (Fotó: AFP/Julien de Rosa)

Korán előnyt szereztek az amerikaiak

Az amerikaiak tavaly 65 év után lettek ismét világbajnokok, olimpián pedig 46 éve várnak aranyéremre, most ezt az átkot is szerették volna megtörni.

Ennek megfelelően is kezdtek: pontosan hat perc után Boldy góljával került előnybe az Egyesült Államok. Az amerikai egy remek szólóval lepte meg a kanadai védőket, az első lövését váltotta azonnal gólra (0-1).

Ezután még jobban nyomott Kanada, de nem akart jönni a gól. Nagy volt a feszültség, valamint az izgalom mindkét válogatottnál, sokkal több hibával is játszottak a felek, mint az olimpia korábbi meccsein. Kevesebb mint három perc volt hátra a negyedből (2:57), amikor érkezett az első kiállítás: Kanada került emberhátrányba Theodore bottal akasztása után. Ezt kivészelték a kanadaiak. Mindkét csapat nyolc lövéssel zárta az első 20 percet,

1-0-ra vezetett az Egyesült Államok az első harmad után.

Boldy vezetést jelentő találata (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

Nagy nehezen megtörte a jeget Kanada

A második játékrészben tovább nyomott Kanada, az amerikaiak ziccert is hibáztak. A harmad felénél kiállították Guentzelt fogásért, ezúttal Kanada került emberelőnybe. Sőt, fél perccel később még egy amerikait, McAvoyt is leküldték bottal akasztásért.

Másfél percen keresztül öt a három ellen támadhattak a kanadaiak, de nem tudtak élni ezzel az óriási sansszal sem. Majd végül 18:16-nál tört meg a jég: Makar remekbe szabott lövése talált utat az amerikai kapuba (1-1).

Még egy óriási amerikai lövés fért bele ebbe a játékrészbe, Jarvis lövése mindkét oldalsó kapuvasat eltalálta, végül nem ment be. Két harmad után 1-1 volt az állás, a szünet után izgalmas húsz percre volt kilátás.