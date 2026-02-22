A téli sportok szerelmesei is nagyon régóta várták, hogy végre eljöjjön az olimpia zárónapja

A világ legszínvonalasabb bajnoksága, az észak-amerikai NHL játékosai tizenkét év után tértek vissza az ötkarikás játékokra, így egyértelműen a sportág őshazája, Kanada, valamint az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja számított a legnagyobb favoritnak már a téli olimpia előtt is. Az utolsó NHL-es olimpián (Szocsi, 2014) a juharlevelesek könnyedén vitték haza az aranyérmet, és az már a kilencedik címük volt – az amerikai csapat ugyanakkor eddig csak hazai pályán (1960-ban és 1980-ban) tudott diadalmaskodni, azóta 2002-ben és 2010-ben is elvesztette a kanadaiak elleni döntőt. Vasárnap 14.10-től, a teljes milánói–cortinai téli olimpia utolsó sporteseményén megtörhet Mike Sullivan együttesének rossz sorozata.

Az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja 1980 után lehetne újra a téli olimpia bajnoka, Kanada ezt megakadályozná. Fotó: NurPhoto/Mattia Martegani

Kanada az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja ellen az olimpiai döntőben

Az amerikaiak tavaly 65 év után lettek ismét világbajnokok, olimpián pedig 46 éve várnak aranyéremre – 1980-ban éppen február 22-én került sor a szovjetek elleni Lake Placid-i fináléra, amely „Csoda a jégen" néven híresült el. Az idei női ötkarikás torna döntőjében csütörtökön az Egyesült Államok válogatottja hosszabbítás után felülmúlta a címvédő kanadaiakat, és vasárnap a férfiak is hasonlóra készültek Milánóban.

A csoportkörből mindkét gárda könnyedén jutott tovább, az egyenes kieséses szakaszban viszont akadtak problémák.

Az USA a svédek elleni negyeddöntőből hosszabbítást követően jutott tovább, majd Szlovákia búcsúztatásával lett döntős, Kanada pedig alaposan megszenvedett a negyeddöntőben a csehek és a legjobb négy között a címvédő finnek ellen is.

Természetesen Jon Cooper és Mike Sullivan keretében is csupa NHL-játékos, köztük számos Stanley-kupa-győztes szerepel. Ha a megsérült csapatkapitány, Sidney Crosby nem vállalja a játékot, a kanadaiaknál akkor sem lesz hiány klasszisokban, mert a jelenlegi legjobb hokisnak tartott (és az olimpián két góllal és tizenegy gólpasszal már pontrekordot döntő) Connor McDavid mellett jégen lesz a szupertehetség Macklin Celebrini, vagy éppen a legjobb védők között emlegetett Cale Makar és a támadók között kiemelkedő Nathan MacKinnon. A túloldalon a Hughes testvérek – Quinn és Jack – vezetik a ponttáblázatot, de a kapus Connor Hellebuyck az eddigi 95 százalékos védési hatékonysága alapján a kanadai támadók dolgát is megnehezítheti.