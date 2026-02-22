Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

téli olimpia 2026kanadai jégkorong-válogatottamerikai jégkorong-válogatottjégkorong

A téli sportok szerelmesei is nagyon régóta várták, hogy végre eljöjjön az olimpia zárónapja

Öt szám fináléja maradt vasárnapra, a milánói–cortinai ötkarikás játékok utolsó versenynapjára. A 2026. évi téli olimpia egyik legjobban várt eseménye, a férfiak jégkorongtornájának döntője is köztük van. Az Egyesült Államok és Kanada rangadója az egész viadal legnézettebb programja lehet, elvégre az észak-amerikai profiliga, vagyis az NHL klasszisai lépnek jégre a találkozón, hasonló fináléra pedig 16 éve nem volt példa.

2026. 02. 22. 6:13
Connor McDavid olimpiai aranyéremre vezetheti Kanada jégkorong-válogatottját
Connor McDavid olimpiai aranyéremre vezetheti Kanada jégkorong-válogatottját Fotó: AFP/Alexander Nemenov
A világ legszínvonalasabb bajnoksága, az észak-amerikai NHL játékosai tizenkét év után tértek vissza az ötkarikás játékokra, így egyértelműen a sportág őshazája, Kanada, valamint az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja számított a legnagyobb favoritnak már a téli olimpia előtt is. Az utolsó NHL-es olimpián (Szocsi, 2014) a juharlevelesek könnyedén vitték haza az aranyérmet, és az már a kilencedik címük volt – az amerikai csapat ugyanakkor eddig csak hazai pályán (1960-ban és 1980-ban) tudott diadalmaskodni, azóta 2002-ben és 2010-ben is elvesztette a kanadaiak elleni döntőt. Vasárnap 14.10-től, a teljes milánói–cortinai téli olimpia utolsó sporteseményén megtörhet Mike Sullivan együttesének rossz sorozata.

Az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja 1980 után lehetne újra a téli olimpia bajnoka, Kanada ezt megakadályozná
Az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja 1980 után lehetne újra a téli olimpia bajnoka, Kanada ezt megakadályozná. Fotó: NurPhoto/Mattia Martegani

Kanada az Egyesült Államok jégkorong-válogatottja ellen az olimpiai döntőben

Az amerikaiak tavaly 65 év után lettek ismét világbajnokok, olimpián pedig 46 éve várnak aranyéremre – 1980-ban éppen február 22-én került sor a szovjetek elleni Lake Placid-i fináléra, amely „Csoda a jégen" néven híresült el. Az idei női ötkarikás torna döntőjében csütörtökön az Egyesült Államok válogatottja hosszabbítás után felülmúlta a címvédő kanadaiakat, és vasárnap a férfiak is hasonlóra készültek Milánóban. 

A csoportkörből mindkét gárda könnyedén jutott tovább, az egyenes kieséses szakaszban viszont akadtak problémák.

Az USA a svédek elleni negyeddöntőből hosszabbítást követően jutott tovább, majd Szlovákia búcsúztatásával lett döntős, Kanada pedig alaposan megszenvedett a negyeddöntőben a csehek és a legjobb négy között a címvédő finnek ellen is. 

Természetesen Jon Cooper és Mike Sullivan keretében is csupa NHL-játékos, köztük számos Stanley-kupa-győztes szerepel. Ha a megsérült csapatkapitány, Sidney Crosby nem vállalja a játékot, a kanadaiaknál akkor sem lesz hiány klasszisokban, mert a jelenlegi legjobb hokisnak tartott (és az olimpián két góllal és tizenegy gólpasszal már pontrekordot döntő) Connor McDavid mellett jégen lesz a szupertehetség Macklin Celebrini, vagy éppen a legjobb védők között emlegetett Cale Makar és a támadók között kiemelkedő Nathan MacKinnon. A túloldalon a Hughes testvérek – Quinn és Jack – vezetik a ponttáblázatot, de a kapus Connor Hellebuyck az eddigi 95 százalékos védési hatékonysága alapján a kanadai támadók dolgát is megnehezítheti.

A téli olimpián a férfi-jégkorongdöntő minden alkalommal az egyik leginkább várt esemény, ezúttal pedig a tizenkét éve nem látott NHL-klasszisok és az álomdöntő létrejötte miatt különösen nagy érdeklődés övezi a találkozót. Világversenyen legutóbb a pekingi olimpia csoportkörében, előtte pedig a 2021-es vb elődöntőjében csaptak össze a felek, de egyik mérkőzés sem hasonlítható ahhoz, amely vasárnap várható.

A svéd és a svájci női curlingcsapat négy éve bronzéremért, idén aranyéremért csap össze
A svéd és a svájci női curlingcsapat négy éve bronzéremért, idén aranyéremért csap össze. Fotó: Xinhua/Li He

Milyen események lesznek még a téli olimpia zárónapján?

A férfi-jégkorongtorna mellett még négy aranyérem sorsa kérdéses:

  • A rossz időjárás miatt szombat estéről vasárnapra (10.40) halasztották a szabadstílusú sízők női félcső döntőjét, amely során a kínai színekben versenyző Eileen Gu a hatodik ötkarikás érmét is megszerezheti.
  • A női curlingeseknél a négy éve bronzérmes és Európa-bajnoki címvédő Svédország a legutóbbi hat világbajnokságon egyaránt döntős Svájccal találkozik a 11.05-kor kezdődő fináléban.
  • A női 50 kilométeres klasszikus stílusú sífutásban (10.00) svéd aranyérem várható: Frida Karlsson és Ebba Andersson csatájába leginkább norvég riválisok szólhatnak bele.
  • Cortina d'Ampezzóban győztest hirdetnek négyes bobban (3. futam: 10.00, 4. futam: 12.12) a férfiak részére, két futam után az első három hely mindegyikén német egység áll.

A milánói–cortinai XXV. téli olimpia vasárnap a 20 órakor kezdődő záróünnepséggel ér véget Verona majdnem kétezer éves ókori amfiteátrumában, ahol a műkorcsolyázók páros versenyében negyedik helyezett Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei viszi majd a magyar zászlót.

Kanada a pekingi győztes finnek elleni sikerrel jutott döntőbe:

 

