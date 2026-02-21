A kanadai bírók miatt kifakadt a finn legenda a Kanada elleni drámai végjáték után

Finnország férfi jégkorongcsapata címvédőként érkezett a milánói–cortinai téli olimpiára, de nagy volt a különbség a négy évvel ezelőtti pekingi játékokhoz képest. Most, az NHL-játékosok visszatérésével Kanada számított esélyesnek a két válogatott elődöntőjében. S nemcsak az észak-amerikai profi liga jégkorongozói, hanem az NHL játékvezetői is újra ott voltak az olimpián. Nem a finn legenda, Teemu Selänne volt az egyetlen, aki szóva tette, hogy Kanada és Finnország elődöntőjét két kanadai bíró fújta.

Kanada Finnország elleni téli olimpiai elődöntőjét két kanadai jégkorong-játékvezető fújta, a döntésbe kódolva volt a háborgás (Fotó: NurPhoto/AFP/Ulrik Pedersen

Ennek ellenére Finnország közel volt a bravúrhoz, 2-0-ra vezetett a juharlevelesek ellen.

Kanada vitatott góljai Finnország ellen

Kanada a második harmadban szépített, majd a záró játékrészben ki is egyenlített. Utóbbi gól után reklamáltak a finnek, mivel Marchand előtte ütközött Saros kapussal. A kanadai játékos szerint azzal, hogy ennek a jelenetnek a visszanézését nem kérték, végeredményben a finnek is elismerték, hogy szabályos volt a gól.

A negyeddöntőből mind Kanada, mind Finnország hosszabbításban jutott tovább, ezúttal azonban a rendes játékidő utolsó perce döntött. Miután a hajrában Mikkolát magas botért kiállították, MacKinnon az emberelőny utolsó másodperceiben, megtalálta a szinte nem létező rést Saros és a kapuvas között.

Ezúttal jött a finn challenge, millimétereken múlt, hogy a gólt les előzte-e meg, de a videózás után helybenhagyták a jégen hozott ítéletet.

A finnek így újra emberhátrányba kerültek, s nem is tudtak már kiegyenlíteni, bronzmeccs vár rájuk Szlovákia ellen, a vasárnapi döntőben pedig kanadai–amerikai összecsapás lesz.

Selänne kifakadt a kanadai bírók miatt

Az X-en Teemu Selänne, a finnek Stanley-kupa-győztes, négyszeres olimpiai érmes legendája a hajrábeli kiállítás miatt fakadt ki.

Úgy látszik, a világ legnagyobb hokinemzetét és a kanadai bírókat legyőzni ugyanazon az estén lehetetlen

– írta Selänne, hozzátéve, hogy zavarba ejtő volt a végjátékbeli büntetés.

Beating greatest hockey country in the world and Canadian referees same night is impossible I guess… absolutely embarrassing penalty 90 seconds to go in Olympic semifinal.. what a joke🤬 — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) February 20, 2026

Selänne ugyanakkor a posztja alatt kialakult vitában hozzászólásban elismerte, hogy a jobbik csapat nyerte meg az elődöntőt. A tapasztalt finn játékvezető, Stefan Fonselius szerint pedig a Selänne által vitatott kiállítás is jogos volt.