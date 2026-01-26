Visszafoglalás B. Szabó Jánossal – A magyar őstörténet vitái + videó

Molnár Attila Károly felvetette, hogy külföldi történészek nem értik, mi, magyarok miért vitatkozunk még az elmúlt ezer évről, az őstörténetről, holott a világ többi országában már dűlőre jutottak hasonló történelmi kérdésekben.

B. Szabó János történész szerint is történetmesélések feszülnek egymásnak, ami a szó szoros értelmében nem annyira tudományos vita. Mint fogalmazott, erről a korszakról keveset lehet tudni azon a szinten, ahogy a történészek vagy a tudomány tárgyalja a valóságot, széles tere volt mindig, hogy az ismereteket miként értelmezik és milyen keretekbe helyezik bele. Kiemelte: nagyon fontos ez a jelenkori identitások szempontjából. Visszautalt arra, hogy a XIII. századtól kezdve tudhatjuk, amikor középkori magyar szerzők által készített történelmi munkák megörökítik azt, hogy az akkori elit mit gondolt a saját múltjáról, honnan jöttek, mit csináltak itt. Anonymus is erről szól, a krónikákban is olvashatunk róla, majd a XIII. század második felétől a hunok is előkerülnek, akik a közhiedelemmel ellentétben nem a magyarok ősei, hanem távoli unokatestvérei a magyaroknak, ugyanabból a törzsből válnak ki, mint a magyarok, de nem azonosak – tette hozzá. Beköltöznek ők is a Kárpát-medencébe, de a magyar történelmi irodalom szerint a hunok kihalnak, belviszályok miatt kiirtották egymást, és tulajdonképpen a székelyeken kívül, akiket Attila népének tartanak, nem nagyon volt olyan népesség a középkorban, akiket direktben összehoznának a hunokkal. Mint mondta, ez egy nagyon világos dolog, hogy van egy kettős történet, de a rokonság, a közös származás egy konkrét állítás volt. Visszautalt arra is, hogy történt egy másik fontos dolog akkor, amikor a hunok beléptek a történetbe, mégpedig az, hogy ezzel próbálták a fennálló társadalmi viszonyokat megmagyarázni.

A nemesi ideológia szerint azok vezetik az országot, akik a hódítók leszármazottai, ez részben egy nyelvi közösség, de arra magyarázatot kellett adni, miért vannak az alávetettek között magyarul beszélő emberek. Akkor ezt azzal magyarázták, hogy ők nem vettek részt a harcokban, ezért egyfajta megrovást kaptak vagy éppen ők az úgynevezett meghódítottak.

Majd érkezett a váltás a XIX. században, ugyanis addig a nemesi rendszer ezzel az ideológiával működött, majd jöttek új ismeretek, amelyeket a történészek integráltak a régi tudásba. A régészet sem volt még nagy tényező, viszont az 1840-es években megszámlálták a magyar lakosságot, amikor kiderült, hogy az uralkodó magyar etnikum kisebbségben van a Kárpát-medencében, akkor kitört a pánik, miközben elindult a polgárosodás eszméje és a nemzetépítés. Ekkor az emberek azon törték a fejüket, hogyan lehetne a magyar kisebbséget többséggé változtatni, amire a megoldás az asszimiláció volt, viszont így a származás, a vérségi kapcsolat nem volt úgynevezett kötőanyag a társadalomban. B. Szabó János szerint a történészek az Uralnál messzebb nem néznek, ebben van egyetértés, mert azt érzik, hogy Európából nyomnak minket Keletre, van egy belső ellenállás, amely megpróbálja Európában tartani a magyarság őseit. Hogy mennyire kapott politikai jelentőséget az, hogy kik is vagyunk, és ennek a Szovjetunió mennyire nem tett jót, a Visszafoglalásból részletesen megtudhatják.